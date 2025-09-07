L'AEMET porta molt bones notícies per a aquesta part de Catalunya: pluges i tempestes
La previsió a llarg termini encara és incerta, però els experts s’atreveixen a avançar el temps de la setmana vinent
Setembre arriba acompanyat d'un canvi en el patró meteorològic que, després d'un estiu extremadament calorós, suposa un alleujament per a bona part del territori. Segons l'AEMET, la primera setmana del mes s'ha presentat amb temperatures més baixes del normal a bona part de la Península. Aquest respir tèrmic permetrà deixar enrere, almenys de manera momentània, els rigors de l'estiu.
Pel que fa a les precipitacions, han estat més abundants per a aquesta època de l'any a Galícia i en alguns punts de l'arxipèlag canari. A la resta de la Península, en canvi, les pluges han estat al voltant dels valors normals o fins i tot una mica per sota. Aquest comportament respon a l'entrada de sistemes atlàntics que, si bé no han deixat acumulacions significatives, sí que afavoriran un ambient més fresc i variable.
Totes les mirades posades en la setmana vinent
L'atenció, però, se centra a Catalunya, on la previsió per a la setmana del 8 al 14 de setembre porta notícies especialment positives. Els mapes elaborats per l'AEMET assenyalen la possibilitat de pluges i tempestes al litoral català. Aquestes precipitacions, encara subjectes a la incertesa inherent de les prediccions, podrien ajudar a mitigar en part la situació de sequera de l'estiu.
Si es confirma, l'arribada de pluges al litoral català se sumaria a un escenari en què les temperatures tendirien a situar-se en valors de l'època. Fins i tot lleugerament superiors a la façana mediterrània i als arxipèlags. Aquest contrast entre un ambient una més càlid i la inestabilitat atmosfèrica afavoriria la formació de ruixats de caràcter tempestuós, típics del final de l'estiu.
Per a la setmana següent, compresa entre el 15 i el 21 de setembre, la incertesa augmenta notablement, tal com adverteix la mateixa AEMET. En principi, s'espera que les temperatures es mantinguin al voltant dels valors habituals per a la segona meitat del mes, sense grans anomalies tèrmiques. Pel que fa a les pluges, encara no es detecta una tendència clara.
Els experts criden a la prudència
Per això caldrà esperar futures actualitzacions per concretar si les precipitacions tindran continuïtat o si, per contra, tornarà l'estabilitat. En qualsevol cas, la predicció a llarg termini s'ha d'interpretar amb cautela, ja que els models meteorològics manegen marges d'error. Amb tot, les perspectives per a Catalunya conviden a l'optimisme i és que la possibilitat de rebre pluges és una de les millors notícies.
