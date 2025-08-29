'Així s'acomiada l'agost': Mario Picazo avisa de les regions on plourà molt
El meteoròleg repassa l’actualitat meteorològica per als pròxims dies i avança canvis molt destacats
L'últim cap de setmana d'agost arriba amb canvis significatius en el temps. Després de dies marcats per la calitja, la calor i l'estabilitat, l'arribada de la borrasca Erin modificarà el panorama meteorològic a bona part del país. Tot i que el seu impacte serà molt més moderat que en la seva etapa tropical, les seves conseqüències es notaran amb escreix.
I és que el sistema impulsarà aire més fresc des de l'oceà, afavorirà la inestabilitat i arrossegarà fronts associats que deixaran precipitacions en diverses comunitats. El meteoròleg Mario Picazo ha advertit que aquest divendres s'esperen episodis de pluges intenses i tempestuoses al nord-est peninsular. També al litoral llevantí i Balears.
En aquestes zones s'han activat avisos de nivell taronja per acumulacions de fins a 40 litres per metre quadrat en només una hora. A més de les precipitacions, es preveu la possibilitat de calamarsa i ratxes de vent molt fortes que podrien complicar la situació. Especialment a Catalunya, l'interior de la Comunitat Valenciana i el nord de l'arxipèlag balear.
La influència d'Erin
Altres territoris també quedaran sota la influència d'Erin. Al nord de Navarra, Aragó i el Cantàbric oriental s'espera temps molt variable, amb ruixats i tempestes puntualment intenses. L'AEMET ha alertat que la inestabilitat es prolongarà durant el cap de setmana.
Serà llavors quan un front més actiu deixarà pluges de Galícia al nord-est peninsular, sobretot durant la jornada de diumenge. El pas d'aquesta borrasca tindrà, però, un efecte positiu: els vents de component oest i nord-oest. Aquests ajudaran a netejar els cels després dels episodis de calitja que han afectat bona part de la península els darrers dies.
Tanmateix, aquest mateix vent podria complicar les tasques d'extinció dels incendis que segueixen actius, com passa amb el d'Igüeña (León). A la resta del país, l'ambient continuarà sent majoritàriament assolellat, amb intervals de núvols, sobretot en zones de muntanya.
El canvi en la massa d'aire també portarà un respir tèrmic. El descens més acusat es registrarà aquest divendres a la franja central de la península, des del Cantàbric fins a Andalusia. No obstant això, la calor no desapareixerà del tot.
Al sud-est, es podrien superar novament els 35 graus, mentre que al terç nord les temperatures tendiran a repuntar a partir de divendres. L'alleujament més notable es notarà de nit, que seran més fresques en zones serenes, permetent un descans que s'havia tornat complicat durant les últimes jornades.
Un cap de setmana més estiuenc
Dissabte i diumenge els termòmetres tornaran a pujar alguns graus en moltes comunitats, tot i que sense arribar als extrems de la calor anterior. A la meitat sud continuarà fent calor durant el dia, però amb nits més suportables, un contrast que marcarà el comiat d'agost. En resum, els pròxims dies estaran dominats per una major inestabilitat al nord i est peninsular.
Mentrestant, a la resta del país es viurà un ambient més temperat i cels més nets després de la calitja. Sens dubte, un final d'agost mogut i amb canvis. Un avançament de la tardor que, tot i que encara té unes setmanes de marge, ja compta els dies per estrenar-se.
