Confirmat, el més esperat: els meteoròlegs donen la notícia més celebrada a Catalunya
La previsió del temps per als pròxims dies representa un gran canvi respecte a les darreres setmanes
Després d’un estiu marcat per les altes temperatures, arriba per fi la gran notícia que molts esperaven. Les onades de calor han marcat l’actualitat meteorològica al país durant setmanes. S’han assolit temperatures rècord que han deixat moltes ganes de tardor.
Ara, els experts avancen que no es preveu cap nova onada de calor a curt termini a Catalunya. Els mapes apunten a un final d’agost i un inici de setembre molt més suportables. Tot plegat amb valors per sota o dins de la mitjana climàtica per aquestes dates.
Segons les previsions, durant els pròxims dies, tant en superfície com en capes mitjanes de l’atmosfera, les temperatures es mantindran lleugerament més baixes. O, en tot cas, dins dels registres normals. Només aquest dissabte 30 d’agost s’espera un petit repunt a causa d’una advecció càlida momentània.
Adeu a les onades de calor d’agost
Tanmateix, recorden que serà una situació breu i sense assolir nivells d’onada de calor. A la major part de la Península, l’última setmana d’agost s’ha caracteritzat per un ambient més fresc del normal. Amb l’excepció de les àrees del Cantàbric, la façana mediterrània i ambdós arxipèlags.
Pel que fa a les precipitacions, els meteoròlegs destaquen que aquests dies han estat superiors a l’habitual al terç nord peninsular i a les Balears. De fet, s’han registrat ruixats i tempestes amb una certa freqüència, fruit d’una atmosfera molt activa i inestable. A la resta del país també ha plogut, tot i que amb menys probabilitat.
L’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) adverteix que la incertesa en la previsió és més alta del normal. Especialment en la primera setmana de termini, cosa que obliga a seguir de prop l’evolució dels sistemes frontals. Per a l’inici de setembre, les previsions apunten a un ambient en general dins dels valors normals.
Al nord-oest s’espera un inici una mica més fresc, mentre que a la resta de zones el temps seria estable, sense grans extrems tèrmics. Pel que fa a les pluges, encara no s’aprecia una tendència clara. I és que podrien ser superiors en punts de Galícia, però inferiors en àmplies àrees de l’est peninsular.
El millor és ser prudents
De cara a la setmana del 8 al 14 de setembre, els meteoròlegs preveuen un canvi. Les temperatures serien superiors a les normals a l’est peninsular, tot i que sense assolir valors extrems. Ara no es pot precisar la tendència de les precipitacions per a aquesta segona setmana, cosa que obliga a ser prudents.
La conclusió és clara: per ara no es veu cap onada de calor més en aquest final d’estiu. Una gran notícia molt celebrada pels ciutadans, especialment a Catalunya, que han suportat setmanes de calor sufocant. Amb temperatures més moderades i algunes pluges, el final d’agost i l’inici de setembre ofereixen per fi un respir
Més notícies: