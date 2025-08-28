Empitjora la previsió de tempestes a Catalunya: 21 comarques en alerta aquesta tarda
Els meteoròlegs alerten de l’aparició de xàfecs i tempestes elèctriques molt intenses en les pròximes hores
El Meteocat ha actualitzat aquest dijous al matí els avisos de situació meteorològica de perill a causa de la intensitat de la pluja. L'avís contempla la possibilitat de precipitacions superiors a 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Sens dubte, un volum capaç de generar incidències destacables en poc temps.
El nivell de risc arriba a un grau taronja (quatre sobre sis), cosa que obliga a extremar la precaució en bona part del territori català. Aquest episodi d'inestabilitat meteorològica suma ja tres jornades seguides de tempestes a Catalunya. Si dimarts i dimecres les precipitacions es van concentrar al Ponent, aquest dijous el focus es trasllada al nord-est, el litoral i prelitoral.
Uns acumulats que poden ser molt abundants
Tampoc se'n lliuraran el Pirineu i el Prepirineu. Les previsions apunten que les pluges més importants es registraran entre mig matí i la tarda. Tot plegat amb acumulats que poden ser molt abundants en poc temps.
Aquestes precipitacions podrien anar acompanyades de fenòmens severs com pedra i ratxes fortes de vent, cosa que augmenta el risc d'incidències. Segons l'actualització del Meteocat i els mapes previstos, fins a 21 comarques estan sota alerta aquest dijous a la tarda. Una xifra considerable que manté en alerta gairebé tota la regió.
- Barcelona i el seu entorn metropolità, amb risc elevat al Barcelonès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
- Comarques de Girona, especialment la Selva, el Gironès, el Baix Empordà i l'Alt Empordà.
- Pirineu i Prepirineu, amb especial atenció al Berguedà, la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa.
- També s'hi inclouen zones de l'interior com el Bages, Osona i Anoia, totes sota risc de pluges intenses i tempestes.
En canvi, a Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre, el temps serà més estable, amb predomini del sol, tot i que amb vent. El principal perill d'aquest episodi és la possible crescuda sobtada de rius i rieres, així com les inundacions urbanes. L'acumulació d'aigua en poc temps pot provocar complicacions en la mobilitat, tant per carretera com en el transport públic.
La situació anirà millorant amb el pas de les hores
Per això, les autoritats recomanen extremar la precaució i evitar desplaçaments innecessaris en les hores de més intensitat de la pluja. De cara a divendres, encara s'esperen ruixats de matinada a la costa de Barcelona i al sud de la Costa Brava. A la tarda, les precipitacions es repetiran a comarques del nord, mentre que a la resta de Catalunya predominarà el sol.
Les temperatures seran una mica més baixes al matí, si bé al migdia es mantindran en valors moderats, amb màximes entre 25 i 29 graus. El cap de setmana apunta a una major estabilitat. Dissabte predominarà el sol i les temperatures pujaran lleugerament.
Mentrestant, diumenge a la tarda podrien reaparèixer alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu de Lleida. Amb aquest escenari, Catalunya encara una de les jornades més complicades de l'estiu pel que fa a fenòmens meteorològics. I és que l'agost s'acomiada amb 21 comarques en alerta i la necessitat d'extremar les precaucions.
