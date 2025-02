'No és impossible...': Francesc Mauri llança un avís sobre les fortes pluges d'avui

Francesc Mauri ha estat avui l'encarregat d'oferir el part meteorològic de Catalunya a TV3. L'expert home del temps ha començat parlant de les pluges que afectaran aquest dimecres a Catalunya. Les precipitacions s'han anat apoderant del mapa ja des de primera hora del dia.

El front, ha explicat Francesc Mauri, ve per la part oest de Catalunya. D'aquí que la part est del territori s'hagi pogut despertar encara amb pocs núvols al cel. La lluna ha estat la que ha captat l'atenció de tots els que han apujat la persiana i han mirat a l'horitzó.

No ha passat el mateix en punts de Lleida, Les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'interior. En el conjunt d'aquestes comarques les pluges han estat la dinàmica habitual des de primera hora del matí. Els ruixats han arribat i seguiran amb diferent intensitat, de fet, "no és impossible algun nucli tempestuós".

Francesc Mauri parla de l'evolució de les pluges

Encara que no tota Catalunya s'ha despertat mullada, sí que ho acabarà estant al llarg de la jornada. I és que es preveu que la nuvolositat es vagi desplaçant cap a l'est i cobreixi la totalitat del mapa. Així mateix, les pluges arribaran fins a les Balears, on se sumaran al dia plujós de Catalunya.

Paral·lelament, Francesc Mauri ha avisat que aquestes pluges poden convertir-se en neu a les cotes més altes. No obstant això, no serà fins a partir dels 1.600 metres d'altitud quan es pugui considerar la possibilitat de nevades. Precisament aquests punts d'alta muntanya són els únics que han despertat amb temperatures que han fregat els zero graus.

A la resta del país, les temperatures han estat força suaus. I així ho seguiran sent al llarg del dia. En aquest sentit, punts com Tarragona podrien assolir els 15 graus, de manera que les pluges no faran que baixin els mercuris.

Una pluja que marxarà ràpidament

Donada la intensitat amb què plou des de primera hora del matí en algunes comarques, sembla que la cosa s'allargarà molt. Però res més lluny de la realitat. El mateix Francesc Mauri ha assegurat que en qüestió d'hores es podrà acomiadar el front plujós que està assotant Catalunya.

"Adeu al front", ha afegit el meteoròleg. Així que els que gaudeixen saltant els bassals, poden aprofitar molt bé aquest dimecres, perquè el dijous la millor part ja haurà passat. Amb tot, la inestabilitat seguirà marcada per núvols i temperatures irregulars en el conjunt del país.