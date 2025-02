Gerro d'aigua freda sobre la neu a les muntanyes de Catalunya: 'Que no us enganyin...'

Les últimes setmanes han estat clau per augmentar els nivells de neu a les muntanyes catalanes. De fet, el passat dissabte moltes regions van tornar a rebre un mantell blanc renovat. Per desgràcia, tot i que la neu ha fet acte de presència aquest hivern, els experts han llançat un nou avís.

Les nevades estan sent bastant seguides aquestes setmanes, però encara que està caient força neu, no és la suficient. Almenys així ho expliquen alguns experts que han recomanat revisar les acumulacions històriques al Pirineu. "Que no us enganyin", avisen, i és que el cert és que encara queda molt marge per parlar de grans nevades.

Normalment en aquesta època de l'any el gruix de les nevades sempre havia estat més gran. Ara, cal conformar-se amb el que cau i, amb tot, donar gràcies al cel. La sequera també es nota al Pirineu i en unes muntanyes que encara podrien suportar el pes de més mantell blanc.

Alerten de la falta de neu als Pirineus

Tal com es pot veure en la publicació de @SeguimlaMeteo, en el conjunt del Pirineu falta neu. Destaquen punts com el port de la Bonaigua, on actualment acumula un gruix de 99 i hauria d'estar en 150. El mateix passa a Certascan amb 62 i amb un històric de 132, i a Boí amb 48 i el marge fins a 73.

Al Cadí les xifres ballen entre els 37 actuals i els 73 que haurien de tenir. En canvi, a Núria la diferència és notable, amb només cinc en comparació amb els 25 que hi hauria si tot fos el normal. Aquestes xifres no solen presentar-se i la veritat és que mostren una realitat que preocupa.

Tot això també és causa d'unes nevades que han arribat massa tard. En punts com Boí en ple mes de desembre la neu era escassa. Les estacions d'esquí havien de tirar neu artificial per poder complir amb les expectatives dels esquiadors.

A l'espera de més nevades

La Vall d'Aran, i per tant l'estació de Baqueira, ha estat una de les zones més beneficiades de les nevades d'aquest hivern. Allà, els gruixos són considerables i poden presumir d'un bon estat de salut. Ara bé, el mapa demostra que no és la tendència habitual i que és necessari que continuï nevant.

Encara queda hivern per estona, per la qual cosa podrien arribar noves nevades. De totes maneres, és difícil que es pugui pal·liar la diferència de gruixos a la majoria de punts del Pirineu. Una pena i una realitat igual de grans.