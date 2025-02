Gir radical a Espanya: Roberto Brasero deixa clar què passarà aquest cap de setmana

El temps a Espanya ha anat oscil·lant entre jornades fredes i plujoses i altres més estables i temperades. Durant els últims dies, les temperatures han estat baixes a primera hora, però les tardes han mostrat un caràcter més suau. No obstant això, aquest divendres marcarà un canvi notable, amb un gir dràstic que notarem a gairebé tota Espanya.

Segons Roberto Brasero, aquest divendres "les gelades quedaran reduïdes a zones del Pirineu i punts de muntanya a la meitat nord". En canvi, a la resta del país la jornada arrencarà amb temperatures més agradables. A primera hora hem tingut boires a Castella i Lleó i Extremadura, a més de núvols i algunes gotes a Galícia i el Cantàbric.

El primer canvi arriba dissabte, avisa Roberto Brasero

El dissabte portarà un canvi en l'atmosfera, amb més núvols a l'oest peninsular i la possibilitat d'algunes pluges a Canàries. Roberto Brasero adverteix que "les ratxes de vent seran fortes a Galícia i a l'arxipèlag canari". A l'est de la península, els vents humits procedents del Mediterrani podran generar nuvolositat a Catalunya, Castelló i Balears.

Malgrat aquest augment de la nuvolositat, a la major part d'Espanya el temps seguirà estable. Les temperatures tampoc patiran grans canvis; amb un ambient típic dels dies anticiclònics. Només al litoral mediterrani es notarà un lleuger descens dels valors màxims a causa de la humitat del llevant.

Petites diferències a partir de diumenge

El diumenge es presenta amb certa incertesa en el pronòstic, encara que Roberto Brasero ha fet algunes matisacions. En concret, el front que entrarà per Galícia el dissabte "podria deixar algunes pluges febles". A més de la comunitat gallega, aquestes precipitacions podrien arribar fins a l'oest de Castella i Lleó, el nord d'Extremadura i zones del sistema Central.

No obstant això, aquest front perdrà intensitat a mesura que avanci cap a l'est. És a dir, les pluges seran breus i no s'estendran a altres zones de la península. A la resta del país i Balears, encara que els cels s'aniran cobrint, no s'esperen precipitacions significatives i Canàries també veurà una millora.

Les temperatures seguiran sent inusualment suaus per a aquesta època de l'any, amb màximes de fins a 24 º a Múrcia. En definitiva, reconeix Roberto Brasero, "el que més destacarà serà precisament l'absència de fred". No seria estrany que acabem acomiadant l'hivern sense viure una autèntica onada de fred.