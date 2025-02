'Com a mínim...': Gerro d'aigua freda del Meteocat per a tot Catalunya aquests dies

El Meteocat ha anunciat el que no agradarà a molts. Ja que estem a l'hivern, molta gent vol que faci fred i que caigui neu. És clar que sempre es poden trobar excepcions, perquè molts altres estan molt contents si les temperatures es mantenen suaus.

I precisament seran aquests els que estaran d'enhorabona al llarg dels pròxims dies. Els mapes de Meteocat confirmen que la situació anticiclònica s'allargarà a Catalunya durant uns quants dies. Això es tradueix en temps estable, absència de precipitacions i més sol.

"La dorsal s'imposarà com a mínim fins a la setmana que ve, afavorint un temps més estable", asseguren des del Meteocat. Tot això tindrà com a resultat unes jornades amb absència de pluges destacades i amb uns termòmetres sense massa variacions. Fins al moment, sembla que el diumenge i el dilluns seran els dos millors dies d'aquest anticicló.

El Meteocat avança el temps dels pròxims dies

Catalunya tindrà un dissabte tranquil, encara que amb molta presència de núvols. Sobretot al quadrant sud-oest, concretament a Tarragona i Les Terres de l'Ebre. En aquest punt, experts com Francesc Mauri han assegurat que no plourà; ara bé, altres apunten a la possibilitat de l'aparició d'algun ruixat.

Sigui com sigui, el cert és que aquestes gotes no acapararan l'atenció meteorològica del cap de setmana. Molt menys del diumenge, quan els cels s'atreveixin a aclarir-se una mica més. L'últim dia de la setmana serà encara més tranquil i assolellat, perfecte per gaudir de la natura a l'aire lliure.

De cara a inicis de la setmana que ve sembla que la situació no canviï massa. En aquest sentit, des del Meteocat arriben a alçar una mica més la previsió dels termòmetres. Per tant, el dilluns farà bon temps, sol i es podrà estar al carrer sense el risc de quedar-te congelat.

Les pluges hauran d'esperar una mica

Són molts els que esperen que plogui i nevi. Sens dubte seria l'ideal en una època de l'any en què és imprescindible que s'omplin bé els pantans de cara a l'estiu. Però sembla que la predicció dels mapes va en una altra línia.

Les precipitacions acabaran arribant, però encara no. Caldrà esperar una mica més per a donar de nou la benvinguda a les pluges. A finals de mes podrien aparèixer de nou episodis plujosos, encara que és millor prevenir i esperar a les noves actualitzacions dels mapes per confirmar.