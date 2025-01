Ni fred, ni calor: El fenomen que es deixarà notar a Catalunya en les pròximes hores

Catalunya travessa una de les setmanes més intenses del mes. El fred ha estat el gran protagonista d'unes jornades que han deixat congelades moltes comarques. Sobretot a primera hora del matí, moment en què més han descendit els mercuris.

Però el temps és variable, i el que ara és notícia, d'aquí a unes hores no. És clar que el fred seguirà apareixent en escena amb poder i presència, però el vent se suma a la funció. Almenys així ho avancen alguns experts que avisen que començarà a bufar a la part nord de la regió.

Concretament, es preveu que al llarg del matí de dimecres el vent arribat del nord-oest comenci a bufar a l'alta muntanya. D'aquesta manera, se seguirà amb la tendència de les últimes setmanes en aquesta zona de Catalunya. Ja a partir del migdia la tramuntana i el mestral començaran a deixar-se notar en més punts del territori.

Un dimecres de vent i fred

El vent és un dels fenòmens meteorològics més molestos. Remouen tot el que troben per davant i fa incòmoda qualsevol estada a l'aire lliure. Però si a més fa fred, provoca que la sensació tèrmica descendeixi encara més.

D'aquí que el vent que bufi al llarg del matí de dimecres a alta muntanya farà que els seus habitants es quedin congelats. Sobretot després dels registres de temperatures a primera hora d'aquest matí. Destaquen els menys vuit graus al Pont de Suert o els 10,7 a Das.

Amb el mateix ambient s'han despertat a Tosa d'Alp, amb dos graus sota zero. No obstant això, en aquest punt l'habitual per a aquesta època de l'any haurien estat unes temperatures encara més a la baixa. Però la inversió tèrmica ha provocat que, malgrat estar sota zero, el registre no hagi estat tan extrem.

L'evolució del vent en les pròximes hores

Si dilluns i dimarts van ser dies freds a Catalunya, sembla que dimecres serà ventós. Ara bé, no per molt temps, ja que a partir de dijous entra un altre fenomen en acció. Es tracta de les precipitacions, les quals cauran en forma de neu al Pirineu Oriental.

Així mateix, plourà en punts de Girona i Barcelona, sent aquesta part nord-est del país la més afectada. En termes generals, el fred seguirà donant molt de què parlar al llarg de la setmana. Això sí, el sol es mostra impassible i segueix brillant i escalfant el que pot en un context i època de l'any com l'actual.