Francesc Mauri s'uneix a l'AEMET i avisa del que ha passat a Catalunya avui mateix

Francesc Mauri s'ha sumat a la llista d'experts del temps que han repassat les novetats de les últimes hores. I aquestes se centren en el fred extrem que ha despertat aquest dimarts al matí a tot el país. Unes temperatures sota zero que han confirmat les alertes del Meteocat durant tota la nit.

Després de recollir les primeres informacions, Francesc Mauri s'ha encarregat de repassar l'actualitat dels termòmetres catalans. Que es registrin temperatures de fins a 13 graus sota zero és, sens dubte, una notícia. Això és el que ha passat a Das.

De la mateixa manera, en altres punts com Esterri d'Àneu, el temps s'ha despertat glaçat i a menys 11 graus. En punts prop del litoral, com el complex educatiu de la laboral de Tarragona, han mantingut els mercuris a zero. Això sí, la pitjor part se l'han endut a Ponent, amb els registres més freds dels últims tres anys.

Francesc Mauri analitza el fred registrat en el conjunt de Catalunya

L'home del temps de TV3 ha coincidit amb l'AEMET en detectar que el matí d'aquest dimarts ha estat històric. Almenys per als registres en províncies com les de Lleida, amb un fred que ha fet congelar gairebé tots els seus municipis. En localitats com Seròs, s'han despertat amb nou graus sota zero.

En aquest sentit, des de l'AEMET han assegurat que es tracta del matí més fred en el que va d'hivern. Les gelades han estat "generalitzades" en punts de l'interior i en ciutats com Barcelona han fregat els zero graus. Francesc Mauri ha repassat el mapa de tota Catalunya i el cert és que cada vegada són més els punts amb molt de fred.

Encara que aquestes temperatures esgotin els més fredolics, sembla que només han fet que començar. D'aquí que alguns experts avisin que dijous tornaran a descendir a nivells intensos. Així mateix, arribaran les nevades al Pirineu, per la qual cosa en alguns punts la sensació tèrmica encara serà menor.

L'AEMET també destaca el fred del conjunt del país

Encara que Francesc Mauri només repassi l'actualitat catalana, el fred no només afecta aquesta comunitat. El conjunt del país s'ha despertat aquest dimarts sota un mantell de gel que ha estat especialment fort en punts de l'interior. Són molts els pobles que han hagut de treure la gebrada matinal per poder començar el dia.

La previsió per als pròxims dies és similar, tant a Catalunya com a la resta del territori. Aquesta segona setmana de gener està sent la més freda de l'hivern i és probable que així es mantingui. Per sort, el sol continua sortint i escalfa prou per poder passar un migdia més càlid.