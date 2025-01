Roberto Brasero trenca el seu silenci i alerta d'un gir amb el temps: 'El dijous...'

Les temperatures seguiran sent molt baixes en gran part d'Espanya, però sembla que el pitjor ja ha passat. Almenys això és el que assegura el meteoròleg Roberto Brasero, que ha anunciat novetats per als pròxims dies. Per començar, aquest dimecres veurem un lleuger ascens en les mínimes en zones com Terol, Conca i Guadalajara.

En lloc dels -10º C d'aquesta matinada, les mínimes per allí han rondat els -7 o -8º C. No obstant això, el fred extrem ha continuat en àrees de Sòria i Segòvia, fins i tot amb avisos per fred. Les gelades també han estat les protagonistes en gran part del centre de la península i fins i tot a Mallorca.

Roberto Brasero confirma un dimecres amb temperatures més altes

En definitiva, assegura Roberto Brasero, aquest dimecres estarà marcat per cels clars en gairebé tot el país. Com a molt es veuran alguns núvols al Cantàbric oriental, el nord de Canàries i una mica de calitja a l'arxipèlag canari.

Les úniques pluges previstes seran a Melilla, on podrien donar-se ruixats i tempestes. Serà entre dijous i divendres quan arribi un canvi significatiu amb l'aproximació d'una Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA). Aquesta portarà pluges a més zones de l'àrea mediterrània, encara que no parlem de cap temporal.

Molts ulls al que pot ocórrer dijous

A partir de dijous, la DANA es posicionarà al nord d'Algèria i Tunísia, afectant directament Espanya amb inestabilitat. Les precipitacions es concentraran a Catalunya, Comunitat Valenciana, Balears, Múrcia i l'est d'Andalusia. Segons expliquen des d'eltiempo.es, podrien acumular-se més de 50 mm en alguns punts, com el sud de València i el nord d'Alacant.

A Balears s'esperen més de 30 mm i al nord de Catalunya al voltant de 15 mm. Aquestes pluges estaran acompanyades de tempestes, sent més intenses a la costa nord de Catalunya i el sud de València i Alacant.

No es descarten nevades en algunes regions

El fred també jugarà un paper important. Entre dijous a la tarda i divendres podrien registrar-se nevades a les muntanyes de l'est peninsular. Els flocs caurien principalment al Pirineu oriental, encara que tampoc es descarten al sud del sistema Ibèric i l'est d'Andalusia.

En definitiva, els meteoròlegs com Roberto Brasero tenen els ulls posats en els canvis de les pròximes hores. Fins ara, hem gaudit d'un temps majoritàriament tranquil, per la presència de les altes pressions. No obstant això, l'arribada d'una DANA i l'aire fred que tenim a sobre podrien portar alguna sorpresa.