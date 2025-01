Confirmada la gran notícia sobre la neu a Catalunya: aquest dia nevarà a molts llocs

Els amants de la neu estan d'enhorabona. Sens dubte, Catalunya travessa una setmana de ple hivern que fa les delícies dels que gaudeixen amb el fred. Totes les comarques de la regió s'han despertat aquest dimarts literalment congelades a causa d'un descens brusc dels mercuris.

Però lluny que el temporal fred s'escapi amb les hores, sembla que es quedarà durant uns dies més. Així mateix, els experts asseguren que no ve sol, sinó que estarà acompanyat de fenòmens com la neu. Almenys així es desprèn de les previsions que indiquen que a partir de dijous la situació es recrudirà.

L'entrada d'un nou front fred combinat amb vent de llevant farà que apareguin nevades a Catalunya. En aquesta ocasió sembla que la zona més beneficiada serà la del Pirineu Oriental. D'aquesta manera, es trenca amb la tendència que sempre nevi a la part occidental.

Nevades a cotes molt baixes

Els punts més beneficiats per la neu seran la Vall de Ter i Núria i, fins i tot, podria arribar a la Molina. Al seu torn, el Montseny podria "rebre una nevada guapa" i cap als Ports, "també hi ha números". Encara que la previsió està bastant clara, els experts demanen prudència, ja que "encara queda marge".

De totes maneres, tot sembla apuntar que la previsió de neu es complirà i que a més ho farà a partir de cotes bastant baixes. Al voltant dels 800 metres del Pirineu Oriental ja podrien registrar-se nevades a partir de dijous. D'aquí que les estacions d'esquí de Vallter 2000 i Vall de Núria estiguin expectants davant aquesta esperada i desitjada precipitació.

Més enllà d'aquesta inicial previsió, els meteoròlegs prefereixen seguir actualitzant l'evolució dels mapes. Només així es podrà informar de forma més concisa sobre el que succeirà. Sigui com sigui, el que està clar és que la neu i el fred seran els protagonistes d'una setmana de ple hivern.

Una neu sense risc per intens fred

La neu arribarà a Catalunya un cop s'hagin desactivat ja les alertes per intens fred a pràcticament totes les comarques. El pitjor episodi de fred s'ha registrat a inicis de setmana, sent especialment fort aquest dimarts. Les temperatures han descendit de forma considerable, sobretot, en zones del litoral en les quals normalment no es registren aquestes temperatures.

De cara a dijous, encara que puguin registrar-se nevades, els mercuris ja s'hauran estabilitzat. Farà fred, però el Meteocat haurà desactivat les alertes. Tot i així, el més recomanable és tapar-se, abrigar-se i resguardar-se d'un hivern que ja ha desplegat tot el seu potencial.