El Meteocat encén les alarmes a mitja Catalunya: alerta per vents huracanats i...

Catalunya registrarà aquest cap de setmana un temps revoltat, especialment pel fort vent que bufarà. Pràcticament, tota la regió estarà en alerta aquest dissabte per fortes ratxes de vent. Així es desprèn de la previsió del Meteocat, des d'on han situat l'alerta en un tres sobre sis.

Sense dubte, això es tradueix en fortes ràfegues de vent que faran que la jornada sigui molesta i convulsa. El Pirineu tornarà a ser una de les zones més afectades. Concretament, estan en alerta des de primera hora a la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i Jussà, l'Alt Urgell i l'Alta Ribagorça.

També a la Cerdanya, el Solsonès, el Berguedà i el Ripollès. Se sumen a la llista el Segrià, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Montsià, el Baix Ebre i el Priorat. El mateix passarà a l'Alt i el Baix Camp, el Tarragonès, i l'Alt i el Baix Penedès.

El vent empitjorarà amb el pas de les hores

La pitjor part de vent arribarà aquest dissabte a la tarda. Serà llavors quan el Pirineu entri en alerta vermella per fortes ratxes de vent. Tot això es combinarà amb una previsió de neu que farà que el temps sigui mogut i fred.

A mesura que avanci el cap de setmana, la previsió no millorarà massa, encara que sí que es desactivaran diverses alertes. De fet, diumenge al matí el mapa es despertarà amb fort vent a la part nord de Catalunya. Així mateix, es mantindran els avisos per mala mar a l'Empordà, a causa de la potent tramuntana que bufarà durant llargues hores.

De cara a diumenge a la tarda el panorama serà bastant similar. Continuaran desactivant-se alertes en algunes comarques, encara que la previsió serà bastant semblant a la del matí. Tot això farà que la sensació tèrmica sigui baixa i que els termòmetres pateixin un considerable descens.

El sol sortirà tot i el mal temps

Encara que les alertes per forts vents estaran actives al llarg del cap de setmana, la veritat és que el sol també estarà present. Això no evitarà que faci fred i que es noti un descens dels termòmetres, però sí que amenitzarà les hores gèlides. Almenys així ho mostra el Meteocat, qui avancen una previsió amb cels totalment clars per diumenge.

La setmana que ve no és molt més esperançadora per als amants del bon temps. Els experts ja han avisat que el fred ha arribat per quedar-se i que la bonança d'aquesta setmana no serà l'habitual. Gener ja comença a mostrar el seu caràcter, i els termòmetres i els cossos ho notaran.