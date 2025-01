L'alerta meteorològica de Roberto Brasero que ha agafat per sorpresa: 'Pot ser que...'

El fred és la sensació tèrmica de l'hivern i normalment va lligat a neu, gelades i baixes temperatures. Bé, doncs fred, és el que està faltant a Catalunya a aquestes altures de l'any. Ara és el moment d'abrigar-se, esquiar i tapar-se ben fort a les nits.

No tot està succeint en la mesura del que hi hauria, però segons Roberto Brasero, les temperatures a l'alça tenen les hores comptades. Almenys així es desprèn de la seva previsió per a aquest diumenge i la setmana que ve. Cal recordar que el dissabte va començar amb algunes precipitacions i uns termòmetres més o menys estables.

No passarà el mateix a partir d'aquest diumenge, quan hi haurà sol, però també una baixada dels mercuris. I no serà una cosa ocasional, ja que es preveu que el fred arribi per quedar-se. Així ho ha confirmat Roberto Brasero, qui assegura que el fred tornarà "i pot ser que per a quedar-se un temps".

Roberto Brasero avisa de l'inici d'una setmana gelada

El fred que arriba aquest diumenge farà que el temps recordi al de finals d'any. Un final de 2024 que va tenir dies realment freds i que van servir de preludi per a uns dies de Nadal relativament bons. Així doncs, en poques hores la dinàmica serà una molt diferent de la registrada aquesta passada setmana.

En la mateixa línia que Roberto Brasero es posicionen des de l'AEMET. Els experts avisen que el diumenge arriba una massa d'aire fred que provocarà un "descens tèrmic acusat". Tot apunta que serà impossible escapar-se del fred i que abrigar-se serà gairebé obligatori per poder sortir al carrer.

La baixada de temperatures es mantindrà estable a principis de la setmana que ve. Les gelades a primera hora del matí començaran a ser normals i, encara que el sol escalfi al migdia, a la nit tornarà a refrescar. Així se seguirà, com a mínim, fins a mitjans de setmana.

Una setmana amb fred i algunes pluges

Des de l'AEMET avisen que a partir de mitjans de la setmana que ve les precipitacions entraran en escena. Sobretot a l'àrea mediterrània, les quals registraran jornades passades per aigua. També nevarà a la part més est, acusant la sensació de fred.

Segons indica Roberto Brasero, la meteorologia per als pròxims dies està més d'acord amb un mes de gener. Nits i matins gelats i dies i tardes més estables. Tot això servirà per donar la benvinguda a un 2025 que acaba de començar.