L'AEMET s'avança al Meteocat i confirma el temps més esperat al gener a Catalunya

L'AEMET ha realitzat la seva previsió del temps per a les pròximes setmanes del mes de gener. El cert és que hi haurà una mica de tot, tot i que destaca el bon temps en hores diürnes. De fet, la segona quinzena de gener porta amb si matins freds, dies temperats i un increment progressiu de les temperatures.

La setmana que comença demà dilluns estarà marcada per una notable amplitud tèrmica. Això es tradueix en el fet que durant les primeres hores del dia, el fred serà el protagonista. El front fred deixarà glaçades generalitzades a l'interior de la península.

Tanmateix, les hores centrals del dia oferiran un ambient més suau, amb màximes que permetran una treva davant el fred matinal. Pel que fa a les precipitacions, s'anticipa una setmana seca a la major part del territori. Això sí, Catalunya està d'enhorabona en un mes que, tot i que no s'esperen grans pluges, sí que podrien caure més de les registrades últimament.

L'AEMET augura pluja a Catalunya

Almenys així es desprèn dels mapes oferts per l'AEMET. Durant les pròximes setmanes anirà plovent a diferents punts de Catalunya, sent un mes estable pel que fa a precipitacions. Aquesta previsió arriba en el moment perfecte i obre l'esperança que pugui seguir nevant i omplint les reserves d'aigua de la regió.

El millor episodi de pluges a Catalunya s'espera per a la setmana del 20. És llavors quan els mapes indiquen la probabilitat més gran de precipitacions a la majoria de comarques catalanes. L'última setmana de mes també plourà, però de manera molt més lleu i bastant semblant a la que aquest pròxim dilluns inicia.

En termes generals, la tendència més probable per a l'última setmana de mes continua apuntant cap a temperatures superiors a les habituals. Aquest escenari serà especialment notable a les zones de l'est i sud de la península. Tanmateix, la predicció per a les precipitacions es torna menys clara.

Un final de mes amb molts contrastos

Els models meteorològics de l'AEMET no permeten establir una tendència definida pel que fa a pluges. El que subratlla la necessitat de consultar actualitzacions a mesura que s'acostin les dates. De totes maneres, sí que es pot confirmar que a Catalunya plourà i ho anirà fent al llarg del primer mes de l'any.

D'altra banda, les temperatures suaus al migdia podrien animar a activitats a sortir al carrer, prendre el sol i sentir la calor d'un dia assolellat. Els experts recorden que les previsions a mitjà i llarg termini tenen un nivell de fiabilitat reduït, per la qual cosa es recomana seguir les actualitzacions per planificar activitats i viatges. De totes maneres, per a ningú seria sorpresa haver de lidiar amb plans entre pluja, vent, neu i fred.