Ni neu, ni pluja: Alerta a Catalunya per un altre fenomen 'fort' aquest cap de setmana

Catalunya s'enfronta a un cap de setmana meteorològicament mogut. I, a més, de forma literal. Tot això a causa del vent, que no només seguirà bufant com en les últimes hores, sinó que ho farà amb més força.

Els experts avancen que el Pirineu tornarà a ser una de les zones més afectades. Això, juntament amb la previsió de neu, farà que s'acosti un cap de setmana complicat. El mestral i la tramuntana s'activaran el dissabte al matí, però sobretot s'intensificaran a la tarda i la nit.

De fet, la tramuntana seguirà bufant "molt fort" durant la matinada i el matí de diumenge. Això sí, es preveu que a partir de dilluns la intensitat de les ratxes vagi afluixant. El vent farà que la sensació tèrmica sigui menor i que, a causa de la neu, el fred que se senti sigui gèlid.

El vent també arribarà al Pirineu

Les precipitacions en forma de neu seran les altres protagonistes del cap de setmana. El Pirineu Occidental serà el més beneficiat, en especial l'extrem nord. La comarca de la Vall d'Aran seguirà registrant les majors acumulacions.

Així i tot, també s'espera que nevi als punts més al nord del Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. En aquest sentit, la cota de neu anirà variant a mesura que avanci el cap de setmana. El dissabte començarà de matinada amb una cota per sobre dels 2.000 metres d'altitud.

A poc a poc, a mesura que passin les hores, la probabilitat de nevades anirà augmentant en punts més al sud. Tot això fins a fregar els 1.000 metres al final del dissabte. Les nevades no seran molt copioses, però sí prou per seguir mantenint el mantell blanc que cobreix aquesta zona de Catalunya.

Fortes ratxes de vent també a gran part de les comarques catalanes

No només bufarà el vent al Pirineu. En aquest sentit, el Meteocat ja ha activat diverses alertes per la força de les ratxes en zones de Tarragona. També a Lleida, on se sumen a la llista de zones en alerta taronja.

Els pitjors episodis de vent tindran lloc el dissabte a la tarda. Els experts han arribat a activar alertes vermelles per la intensitat de les ratxes. Per últim, s'alerta del mal estat del mar, sobretot, a l'Empordà, on la tramuntana farà que tot trontolli.