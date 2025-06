El Meteocat anuncia el que està per arribar durant les pròximes hores: 'Molt...'

A partir d'aquest migdia, el cel en diverses zones de Catalunya i els Pirineus es veurà significativament alterat per un augment de núvols baixos, segons les últimes previsions del Meteocat.

En els seus pronòstics, el Meteocat adverteix que els núvols cobriran el vessant nord del Pirineu i part del nord-est. Aquest fenomen podria comportar un canvi notable en el clima, amb cels ennuvolats a mesura que avanci la jornada.

Aquest fenomen no es limitarà només a la serralada pirinenca. Els núvols baixos s'estendran cap a altres àrees, especialment a l'interior del quadrant nord-est al llarg de la tarda. I, al final del dia, també es notaran a la meitat sud del litoral.

Les persones que es trobin en aquestes regions s'hauran de preparar per cels parcialment coberts i condicions que podrien canviar ràpidament durant les pròximes hores.

El Meteocat preveu l'arribada d'algunes precipitacions

Tot i que les pluges no es presentaran de manera massiva, el Meteocat destaca que podrien produir-se alguns ruixats esporàdics, cosa que podria generar moments d'inestabilitat durant el dia.

Al llarg de la jornada, el cel s'anirà ennuvolant progressivament a les zones esmentades. Això podria donar un aspecte més gris i ombrívol en comparació amb els matins assolellats que hem experimentat recentment.

El Meteocat també ha indicat que, a mesura que avanci el migdia, podrien registrar-se algunes precipitacions al Pirineu i al Prepirineu oriental, així com a l'extrem nord. Tot i que les pluges no es preveuen de gran intensitat, es recomana estar alerta als possibles xàfecs aïllats que podrien afectar aquestes zones durant les pròximes hores.

La temperatura no variarà gaire durant els pròxims dies

Pel que fa a la temperatura, la variabilitat serà notable entre el litoral i l'interior, tot i que s'espera que les diferències no siguin tan marcades a les àrees properes al mar.

Les temperatures al litoral no experimentaran grans canvis, mentre que a l'interior, s'espera que les màximes siguin una mica més altes, proporcionant un contrast notable. A l'extrem nord-est, però, és possible que les temperatures baixin lleugerament, especialment cap al vespre.

Les condicions descrites pel Meteocat són només el preludi de què podria venir els pròxims dies. Tot i que els núvols dominaran part del dia, no s'espera un descens dràstic de les temperatures per als pròxims dies. El litoral continuarà gaudint d'un clima suau, mentre que a les zones interiors i als Pirineus, les temperatures podrien continuar sent moderadament altes.