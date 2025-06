Arriba el pitjor a Catalunya: a partir d'aquest dia passarem moltíssima calor

Catalunya s'enfronta a un episodi de calor molt intens que podria marcar un abans i un després en aquest inici del mes de juny. Els qui prefereixen un temps humit i fresc ja poden anar carregant-se de paciència. I és que els experts es posen d'acord i avisen de manera comuna que un nou episodi sufocant està a punt d'arribar.

Segons els mapes de predicció, entre el 9 i el 15 de juny s'espera una anomalia tèrmica positiva molt destacada. Tot plegat amb temperatures clarament per sobre de la mitjana climàtica habitual. El mapa d'anomalies tèrmiques ho deixa clar: tot el territori català s'enrojolarà, símbol inequívoc de temperatures superiors a les normals.

Unes anomalies que marquen el que està per venir

L'interior serà la zona més afectada, amb anomalies que podrien superar els tres graus respecte a la mitjana. Tot i que el litoral podria tenir registres més moderats, també experimentarà valors per sobre de la mitjana d'aquestes dates. A més de la calor sufocant, la previsió indica un ambient sec, especialment a la meitat nord del país.

Les precipitacions estaran molt per sota del que s'espera per aquesta època de l'any. Segons el mapa d'anomalies de pluja, amb prou feines es registraran acumulats significatius durant la setmana del 9 al 15 de juny, amb un color marró clar que indica dèficit hídric. Un altre element que complica la situació és la presència de fum en capes altes procedent dels incendis forestals actius al Canadà.

Aquest fenomen pot continuar afectant la qualitat de l'aire a Catalunya durant els pròxims dies. No es preveuen efectes greus per a la salut, però es recomana a persones sensibles estar atentes a les recomanacions. Si bé aquest cap de setmana serà calorós, serà a partir de mitjans de la pròxima setmana que ve quan arribi una nova escalada tèrmica.

Valors extrems per a un mes de juny

Les temperatures podrien assolir valors extrems per a un mes de juny, deixant rècords històrics si es compleixen les previsions més agressives. Per sort, abans d'aquest repunt, diumenge arribarà amb una certa normalització tèrmica. I és que s'espera que la massa d'aire càlid reculi lleugerament i deixi pas a una atmosfera una mica més fresca.

La recomanació és clara: hidratar-se bé, evitar l'exposició solar en hores punta i mantenir-se informat davant possibles avisos per calor extrema. Catalunya es prepara per a dies durs, i tot indica que l'estiu, tot i que encara no ha començat oficialment, ja ha mostrat la seva cara més severa. Només queda prendre-s'ho amb paciència i gaudir de la part positiva que també té aquesta estació de l'any.