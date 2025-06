Mitja Catalunya en alerta després del nou avís del Meteocat: 'En els pròxims dies...'

El mes de juny ja ha agafat ritme i està mostrant part dels seus encants a Catalunya. En els últims dies ja hem tingut una calor sufocant, ha plogut, ha bufat el vent i fins i tot ha pedregat. Ara bé, tot això formava part del tram final d'una primavera que ha estat especialment moguda.

Ara, els experts se centren en la previsió de cara al cap de setmana que, de moment, sembla que arriba amb ganes. Catalunya es prepara per a un episodi de calor notable que afectarà gran part del territori en els pròxims dies. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), tindrem un increment progressiu de les temperatures, sobretot de cara a dissabte 7 de juny.

Unes temperatures de ple estiu a Catalunya

Serà llavors quan els termòmetres arribaran als 35 graus a Lleida i situar-se entre els 31 i 33 en molts punts de l'interior del país. L'ambient serà majoritàriament assolellat durant el dia, tot i que no exempt de fenòmens atmosfèrics puntuals. Durant el matí d'aquest divendres s'espera una situació d'estabilitat amb cels serens a la majoria de comarques.

L'excepció serà en alguns punts del litoral on persistiran els núvols baixos i bancs de boira que podrien reduir la visibilitat fins a mitjan matí. Segons el mapa proporcionat pel Meteocat, durant la tarda el temps es mantindrà en general assolellat, però amb una presència més gran de núvols a zones del nord i oest. Destaca la possibilitat de ruixats aïllats en àrees del Pirineu

Aquests fenòmens seran de caràcter puntual i no s'espera que alterin significativament l'estabilitat general del dia. La temperatura pujarà de manera generalitzada, tant en les mínimes com en les màximes, cosa que portarà a una sensació tèrmica més intensa. O el que seria el mateix, una sensació de ser de ple en els mesos més àlgids de l'estació més esperada de l'any.

Les zones interiors, i en particular l'oest de Catalunya, seran les més afectades per aquesta onada de calor incipient. El vent bufarà amb intensitat variable, amb predomini del component sud al litoral, tot i que a zones de l'interior s'esperen ratxes moderades del nord-oest. Amb tot, la presència del vent serà anecdòtica i podria ser fins i tot agradable a les zones amb més calor.

Un cap de setmana per estar en remull

Així doncs, davant d'aquest panorama la previsió per al cap de setmana és clara. L'estiu sembla que està donant senyals per quedar-se de manera definitiva i començarà a apujar amb força els termòmetres. El mateix passarà amb les nits, en què ja serà més complicat fer que els mercuris marquin temperatures per sota dels 20 graus.

No hi ha dubte que Catalunya s'encamina cap a un episodi estiuenc anticipat, amb cels serens, un ambient sec i temperatures pròpies de juliol. L'atenció estarà posada en l'evolució tèrmica del cap de setmana, que podria suposar el primer avís seriós de l'estiu. Els banys, les migdiades a l'ombra i la bona hidratació seran, de nou, els millors aliats.