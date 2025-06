Ja està confirmat: L'AEMET alerta del que ens ve a sobre la setmana vinent a Espanya

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha confirmat el que molts temien. I és que, encara que és evident que la calor serà la tònica general d'ara endavant, la intensitat d'aquesta és el que sorprèn. Almenys així es desprèn de les previsions dels meteoròlegs, que preveuen temperatures no aptes per als més calorosos.

Encara que no està clar que es tracti d'una onada de calor, és cert que les màximes seran molt altes en moltes comunitats. Segons les previsions meteorològiques més recents, la setmana del 9 al 15 de juny de 2025 serà marcadament sufocant a gairebé tot Espanya. Tot això amb valors molt per sobre del normal per aquestes dates.

En concret, els mapes de temperatura avisen que se superaran els 38 a 40 graus a zones del sud peninsular, a Andalusia i Extremadura. Però el més cridaner és que la calor també s'estendrà cap al nord. A l'interior de les comunitats cantàbriques es podrien assolir els 34 graus, un valor inusualment alt per a aquesta regió al juny.

Les pluges brillaran per la seva absència

Aquest episodi de calor no vindrà acompanyat d'alleujament en forma de pluges: la precipitació serà escassa a l'oest i sud peninsular, així com als arxipèlags, Balears i Canàries. Tanmateix, s'esperen tempestes localitzades entre dimarts i dijous, que podrien afectar el nord-oest i la zona centre. Amb tot, sense aportar un descens significatiu de temperatures.

La setmana següent, del 16 al 22 de juny, també es perfila com més càlida, encara que el pronòstic mostra més incertesa. De tota manera, l'AEMET indica que la calor persistirà a gairebé tot el territori nacional. Les pluges continuaran sent escasses, encara que algunes tempestes aïllades podrien repetir-se a la meitat nord del país.

La situació no sembla millorar amb l'arribada de l'estiu astronòmic. Del 23 al 29 de juny, s'espera que la calor continuï a l'àrea mediterrània peninsular i Balears. Això sí, a l'oest peninsular les temperatures podrien situar-se al voltant de la mitjana.

Una setmana de rècord

Pel que fa a la pluja, no s'observa una tendència clara, però no es descarta que puguin produir-se precipitacions puntuals en zones del sud. Un dels punts més crítics de l'informe afecta directament Andalusia, on s'anticipa una setmana especialment càlida i seca. L'AEMET insisteix que aquests pronòstics poden patir modificacions amb les actualitzacions futures.

Però subratlla que la tendència és clara: la calor s'avança i ho fa amb força. En resum, els pròxims dies seran durs per a bona part del país. Es recomana extremar les precaucions, hidratar-se, evitar l'exposició solar a les hores centrals del dia i estar atents als avisos de les autoritats.