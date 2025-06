El Meteocat confirma tots els rumors: sorpresa la setmana que ve a Catalunya

Els experts ja tenen totes les mirades posades en el temps de la setmana que ve a Catalunya. I és que no només comença una nova setmana, també ho fa un mes que marca l'inici de l'estiu. Per això, tothom està pendent del que pugui passar amb les temperatures i també amb els cels.

Des del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) assenyalen que tindrem uns dies marcats per temperatures per sobre de la mitjana d'aquesta època de l'any. Per contra, les precipitacions se situaran significativament per sota del que és normal. El mapa d'anomalies és clar: tot Catalunya registrarà temperatures per sobre de la mitjana climàtica entre el 2 i el 8 de juny.

Temperatures càlides i ambient d'estiu a Catalunya

Aquesta anomalia tèrmica serà especialment marcada al litoral, on s'espera que la calor sigui fins i tot més acusada. Les zones de l'interior i del nord del territori tampoc escaparan a aquest episodi càlid. Tot plegat amb anomalies tèrmiques que podrien superar els tres graus respecte als valors normals per a principis de juny.

En paral·lel, les precipitacions quedaran molt per sota del que s'espera a absolutament totes les comarques catalanes. Segons els meteoròlegs, la meitat nord de Catalunya patirà el dèficit més important de pluja. La resta del territori també experimentarà una setmana seca, cosa que agreujarà la sensació de calor ofegant.

Aquest escenari de calor anòmala i escassa pluja està en línia amb les tendències climàtiques recents observades a la Mediterrània occidental. És allà on la primavera s'ha comportat de manera irregular, amb breus episodis de pluges intenses però llargs períodes secs i càlids. Ara, amb l'inici de juny, la situació sembla confirmar-se com un avanç anticipat de l'estiu.

Els experts demanen prendre les precaucions necessàries

Des del Meteocat es recomana a la població extremar les precaucions davant l'onada de calor incipient. Especialment en persones vulnerables com gent gran, infants i aquells que treballen a l'aire lliure. Davant d'aquest panorama, la setmana entrant portarà de nou calor intensa i absència de pluja, un clar avís que l'estiu s'avança.