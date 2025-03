Mario Picazo ho fa oficial: gerro d'aigua freda per a aquestes regions en Setmana Santa

Amb el mes d'abril a punt de començar, l'atenció de molts se centra en la previsió meteorològica per a la Setmana Santa. Després d'un mes de març que passarà a la història com el tercer més plujós, els models meteorològics han experimentat canvis significatius, cosa que incrementa la incertesa sobre el temps que s'espera per a aquestes dates clau.

I encara que encara falten molts dies, alguns meteoròlegs com Mario Picazo s'atreveixen a llançar pronòstics. En aquest sentit, mentre que en una part d'Espanya gaudiran dels dies festius sense problema, en altres no serà tan senzill, sobretot perquè les pluges i l'ambient inestable podrien amenaçar molts actes de Setmana Santa.

És el cas, segons Mario Picazo, de Canàries, Andalusia, Múrcia, el sud de Castella-la Manxa, Extremadura i la Comunitat Valenciana. En una intervenció a eltiempo.es, el meteoròleg creu que, per allà, les precipitacions seran superiors a la mitjana. Aquesta situació podria afectar els plans turístics i les tradicionals processons, molt estimades en aquestes comunitats.

A la resta de la península i a les Balears, les precipitacions estarien dins dels valors normals. Cal recordar que històricament existeix una alta probabilitat que la pluja faci acte de presència en algun moment de la Setmana Santa. Encara que no de manera contínua ni generalitzada, és clar.

Mario Picazo avança la previsió per a les pròximes setmanes

La clau estarà en la distribució geogràfica i temporal d'aquests episodis d'inestabilitat. Les regions amb major probabilitat de pluges són Galícia, Astúries, Cantàbria, el País Basc, Navarra i el nord de Castella i Lleó. En aquestes zones, les acumulacions mitjanes de precipitació oscil·len entre 100 i 150 mm.

D'altra banda, les àrees més seques en aquesta època de l'any són Múrcia, Almeria i les illes orientals de Canàries, on els registres mensuals varien entre 10 i 30 mm. Pel que fa a les temperatures, la previsió indica que la major part del territori espanyol es mantindria dins de valors normals per a l'època. No obstant això, a Balears i Canàries s'esperen temperatures lleugerament superiors a la mitjana.

A l'interior peninsular, localitats com Molina de Aragón i Burgos rondaran els 9 °C, mentre que ciutats com Àvila, Lleó, Palència i Terol també registraran valors baixos. Les temperatures més suaus s'observaran a la costa nord i en algunes àrees de l'interior, amb valors entre 10 °C i 15 °C. Mentre que al sud i l'est peninsular, així com a Canàries, les màximes estaran entre els 18 °C i 20 °C.

L'inici del mes d'abril estarà condicionat per la presència d'un anticicló sobre les illes britàniques, el qual podria desplaçar-se cap a l'est, generant un bloqueig atmosfèric al nord d'Europa. Això impediria l'arribada de borrasques i mantindria un temps estable a la major part d'Espanya.

Les borrasques podrien arribar de nou

Malgrat la presència de l'anticicló, l'evolució de la circulació de borrasques continua sent incerta. Tot dependrà de si l'anticicló es posiciona més al nord o al sud, cosa que determinarà la possible arribada de pluges a la península. En conclusió, la previsió meteorològica per a Setmana Santa continua subjecta a variacions.

Encara que s'esperen precipitacions superiors a l'habitual en alguns punts, la resta del país experimentarà condicions més estables. A mesura que s'acostin les dates, les previsions seran més precises. Així mateix, permetran conèixer amb major exactitud com evolucionarà el temps en aquest període clau per al turisme i les festivitats religioses.