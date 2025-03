Tornaran les fortes nevades a Catalunya: en aquestes zones rebran 25 centímetres

Aquells que adoren la primavera estan de celebració aquesta setmana a Catalunya. I és que, encara que ha continuat plovent de manera molt més puntual, el bon temps ja es comença a sentir. Ara bé, els que prefereixen continuar rebolcant-se en neu, també poden somriure.

El Pirineu es prepara per a una nevada important a la seva cara nord, on es preveu que els gruixos puguin assolir els 25 cm. Les previsions indiquen que la cota al Pirineu Occidental se situarà inicialment al voltant dels 1200 metres, mentre que al Pirineu Oriental serà lleugerament més alta, rondant els 1.500 metres.

A mesura que avanci la jornada, especialment entre el matí i la tarda, la cota anirà baixant fins als 800 metres. Tot això amb l'entrada d'un intens vent del nord en altura, la qual cosa podria provocar el fenomen del torb. El dissabte es preveu un dia assolellat però amb vents molt forts en qualsevol punt de Catalunya.

La neu i el vent arribaran amb força el dissabte

Especialment als Pirineus, tant a les zones de muntanya com a les valls, a la Catalunya Central i al Prelitoral, on les ràfegues seran intenses. Aquest episodi de fort vent se sentirà amb especial intensitat a la cara sud del Pirineu. Allà, es registraran velocitats de vent que poden oscil·lar entre els 50 i els 80 km/h.

El diumenge, en canvi, el temps millorarà amb un predomini del sol i una reducció de la intensitat del vent. Tot i això, durant el matí encara es notarà la tramuntana i el mestral. No obstant això, estaran acompanyats de vent del nord en altura amb ràfegues que podrien arribar als 60 km/h.

Pel que fa a la nevada, es preveu que afecti principalment l'extrem nord del Pirineu, on podrien acumular-se més de 20 cm de neu. Aquest episodi de precipitació s'intensificarà entre el matí i la tarda del dissabte, coincidint amb el descens de la cota. Els esquiadors hauran d'extremar les precaucions per les condicions adverses, sobretot pel risc de torb.

Els efectes del vent i la neu

Per a aquells que no el coneguin, el torb és l'aixecament de neu per efecte del vent. Aquest fenomen pot dificultar la visibilitat i acumular grans quantitats de neu a les carreteres. Per tot això, els experts demanen precaució i evitar córrer riscos en hores de més vent.

Paral·lelament, caldrà veure com afecta aquest temporal a les pistes d'esquí i esperar per si les estacions prenen mesures addicionals. Encara que hi hagi molta neu, el vent farà que sigui realment perillós esquiar. I com bé se sap, val més prevenir que curar.