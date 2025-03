Ha arribat la felicitat a Catalunya: el Meteocat confirma el més esperat aquests dies

Són molts els que estan pendents de l'evolució del temps a Catalunya. Ja sigui perquè volen continuar gaudint de la neu i el fred, o perquè esperen l'arribada de la primavera. Per a ambdós, el Meteocat ha anunciat novetats de cara a la setmana que ve, la primera del mes d'abril.

En aquest sentit, segons els mapes d'anomalies de precipitacions i temperatures del model ECMWF, hi ha bones notícies per a molts. I és que la primera setmana d'abril es presenta amb temperatures superiors a la mitjana.

Així mateix, hi haurà una reducció de les precipitacions en gran part del territori. El pronòstic indica que les temperatures seran superiors a les normals per a aquesta època de l'any. En definitiva, per fi se sentirà a Catalunya una primavera a la qual li ha costat arribar.

Per a un bon nombre de ciutadans, l'espera s'ha fet llarga. Venim de diverses setmanes en què han dominat les precipitacions i l'ambient fresc. Una cosa molt diferent del que passava en bona part del continent europeu, on el temps sec ha dominat el panorama.

El Meteocat explica amb tot detall el temps de la setmana que ve

Ara bé, malgrat el que indiquen els mapes d'anomalies, la veritat és que la inestabilitat no desapareixerà del tot. És possible que, de cara al dimarts, comenci a arribar una mica d'inestabilitat al nostre territori. Les precipitacions podrien tornar a descarregar, fins i tot amb neu als Pirineus, encara que falta concretar aquest pronòstic.

A la primavera, és normal que el temps ens deixi alguna sorpresa d'aquesta mena. Si observem amb més detall la previsió del Meteocat, les anomalies de temperatures seran més accentuades en zones del centre i dels Pirineus. En canvi, com més al sud anem, més trobarem temperatures normals per a l'època.

Quant a les precipitacions, s'espera en general un ambient més sec que el dels últims dies. De fet, a la Vall d'Aran i en punts de Girona la previsió és de temps força més sec del normal. És clar que parlem d'anomalies, per la qual cosa el pronòstic definitiu caldrà concretar-lo amb el pas dels dies.

L'AEMET coincideix amb el pronòstic del Meteocat

En la seva predicció a llarg termini, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) també parla d'un temps més sec a Catalunya. En concret, els mapes d'anomalies confirmen un temps més sec a la major part de les comarques catalanes. Només a la Vall de l'Ebre i a les comarques de Tarragona i del sud de Lleida les precipitacions estaran en la mitjana.

A més, quant a temperatures, l'ambient serà més càlid del normal a tot el territori català. Especialment a les comarques del Pirineu, on aquest cap de setmana han tornat les nevades i l'ambient fred. Caldrà veure si aquest pronòstic es compleix o si hem de parlar de canvis.