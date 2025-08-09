Álvaro Oliver, meteoròleg, confirma el pitjor: 'La mala notícia de l'onada de calor..'
La presència d'aire càlid subtropical ha mantingut Europa sota temperatures inusualment altes aquesta setmana
La sensació de xafogor ha envaït els carrers a l'agost. De fet, a cada racó del país, la calor s'ha convertit en el tema de conversa obligat. I qui esperava un alleujament en les temperatures per als pròxims dies, s'haurà d'armar de paciència.
Des de fa setmanes, els termòmetres han superat amb facilitat els 35 graus en moltes ciutats. L'ombra i els ventiladors ja no semblen suficients davant d'una massa d'aire calent que no dona treva. Tanmateix, el més preocupant no és el pic de calor, sinó la seva persistència.
Una onada de calor sense final a la vista
El meteoròleg Álvaro Oliver ha llançat un avís que inquieta experts i ciutadans. "El pitjor d'aquesta onada de calor no és quant pugin les temperatures, sinó que no s'aprecia un final clar", ha explicat. Segons Oliver, la massa d'aire subtropical que cobreix bona part d'Europa s'ha consolidat i no mostra senyals de debilitat.
Els mapes meteorològics apunten a un panorama estable i sense gairebé incerteses. A diferència d'altres episodis calorosos, en què les temperatures extremes duren uns pocs dies, en aquesta ocasió la situació podria allargar-se més de l'habitual.
Aquest fenomen s'està desenvolupant mentre al nord d'Europa passa quelcom inusual. Una borrasca, batejada com #Floris, ha irromput amb força a les illes britàniques. Amb una pressió de 977 hPa i ratxes de vent properes als 150 km/h, aquesta anomalia meteorològica contrasta amb l'estabilitat càlida del sud.
La resistència de la massa d'aire subtropical
Álvaro Oliver assenyala que la persistència de la massa d'aire càlid és la clau d'aquesta situació. I deixa clar que ens trobem davant d'un patró atmosfèric molt estable. La circulació d'aire subtropical s'ha enfortit, generant un efecte de bloqueig que impedeix l'entrada de fronts freds.
Aquest tipus de configuracions atmosfèriques no són noves, però la seva durada actual resulta cridanera. Les previsions indiquen que, almenys durant la pròxima setmana, les temperatures seguiran molt per sobre del que és habitual. “La mala notícia és aquesta, la sensació de calor constant sense descans”, afirma Oliver.
La situació no només afecta Espanya. França, Itàlia i altres països del centre d'Europa també pateixen els efectes d'aquesta onada de calor prolongada. Els experts coincideixen que aquesta persistència és poc comuna per al mes d'agost, quan solen produir-se descensos tèrmics més marcats.
En el cas d'Espanya, les zones de l'interior peninsular són les més exposades a aquesta estabilitat tèrmica. Tanmateix, les regions costaneres tampoc se'n lliuren, ja que la circulació de vents càlids està arribant fins a les àrees tradicionalment més fresques.
Més notícies: