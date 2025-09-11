Oficial: en aquesta comunitat podria tornar a ploure intensament en les pròximes hores
Les pluges no donen per tancat l'episodi que ha estat colpejant el país des de l'inici d'aquesta setmana
El mes de setembre està mostrant una gran vitalitat atmosfèrica, una cosa molt normal en aquesta època. Així, en els últims dies una comunitat s'ha situat al centre de la inestabilitat, amb pluges i tempestes molt actives. I tot i que la situació semblava calmar-se una mica, les previsions tornen a fer-ho tot miques.
Així, aquest dijous a la tarda començarà un nou episodi de pluges i tempestes intenses que tornarà a afectar moltes regions. Però n'hi ha una en concret que es veurà especialment afectada, i no és cap altra que Catalunya.
Durant els últims dies, comarques com el Vallès, el Maresme o el Barcelonès han registrat precipitacions que en alguns casos han superat els 70 litres. Aquestes pluges han generat problemes puntuals d'inundacions urbanes i desbordaments en petits cursos d'aigua.
Una atmosfera inestable a part d'Espanya
Si bé la situació ha tendit a estabilitzar-se durant dimecres, tot indica que l'atmosfera continuarà oferint ingredients suficients per al desenvolupament de fenòmens adversos. Els experts assenyalen diversos factors que expliquen aquesta persistent inestabilitat. En primer lloc, la circulació atlàntica continua empenyent fronts cap al nord peninsular.
En trobar-se amb una atmosfera humida i carregada d'energia convectiva, es facilita la formació de tempestes. A això s'hi suma un Mediterrani anòmalament càlid que actua com un veritable motor, aportant calor i humitat a les capes baixes. Aquesta combinació és perfecta perquè els núvols convectius creixin amb rapidesa i descarreguin amb intensitat.
Si bé s'espera que el pròxim episodi no s'assembli al de començaments de setmana, no es descarten tempestes localment fortes o molt fortes. El risc serà més gran si les cèl·lules convectives evolucionen de manera lenta o estacionària, ja que en aquest cas podrien deixar acumulacions significatives en molt poc temps.
Les zones amb més probabilitat de veure's afectades seran el litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, així com sectors del Pirineu i Prepirineu. Aquestes àrees muntanyoses, per la seva orografia, afavoreixen la convecció i actuen com a catalitzadors del desenvolupament tempestuós. En comarques com la Garrotxa, el Ripollès o l'Alt Empordà, no es descarta que les tempestes arribin acompanyades de calamarsa.
La inestabilitat podria prolongar-se unes quantes hores
El risc no es limitarà a la tarda de dijous. Segons les previsions, la inestabilitat podria prolongar-se durant la nit de divendres i dissabte, amb tempestes que tendiran a desplaçar-se cap a la costa. Aquesta recurrència de pluges intenses en períodes curts obliga a extremar precaucions.
Catalunya afronta un nou episodi de temps advers en ple inici del curs escolar. Tot i que aquestes pluges són beneficioses, també comporten riscos que cal tenir en compte. Les autoritats recomanen seguir de prop els avisos d'AEMET i el Meteocat.
