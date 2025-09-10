Tornen les pluges a aquestes comarques de Catalunya: xàfecs i tempestes intenses
La segona part de la setmana tindrà un temps inestable, si bé el sol també serà el protagonsita en alguns punts
El temps a Catalunya torna a mostrar signes clars de canvi. Aquest matí hem recuperat el sol a bona part del territori. Així i tot, amb un ambient fresc a primera hora del dia i temperatures mínimes que han voltat entre els 12 i 15 graus.
Tanmateix, la tranquil·litat serà passatgera: al llarg de la tarda els núvols tornaran a guanyar terreny. Especialment al Pirineu, on es preveuen noves precipitacions al seu vessant nord. La jornada de demà, marcada per la celebració de la Diada nacional de Catalunya, vindrà acompanyada d'un ambient més inestable.
S'espera un temps ennuvolat amb abundant nuvolositat al nord-est del país. Entre les comarques de Barcelona i Girona s'hi podrien registrar ruixats intermitents. Alguns d'ells d'una certa intensitat, acompanyats d'un descens de les temperatures.
Uns valors frescos per a l'època
El termòmetre quedarà contingut en valors frescos per a l'època, una situació poc habitual en un mes de setembre que sol caracteritzar-se per la calor. En canvi, les zones de Lleida i Tarragona gaudiran de més hores de sol. Allà, el protagonista serà el mestral, un vent característic del nord-oest que bufarà amb força moderada.
De cara a dijous, les previsions apunten a una jornada amb clarianes i núvols, tot i que els intervals nuvolosos seran més notables al nord-est. La persistència del vent del nord podria provocar nous ruixats a les comarques gironines i barcelonines, tot i que de caràcter més irregular. Es tractarà de precipitacions de curta durada, però prou per entorpir activitats a l'aire lliure i actes previstos per la festivitat.
Divendres, l'atmosfera tornarà a desestabilitzar-se. A Girona i Barcelona s'esperen les pluges més intenses de la setmana, que localment podrien anar acompanyades d'aparell elèctric. Les precipitacions també podrien estendre's a altres zones properes, tot i que amb menor incidència.
Per dissabte, el patró serà similar, amb un matí més calmat, però amb risc de tempestes durant la tarda que podrien prolongar-se fins a la matinada de diumenge. No obstant això, els models meteorològics coincideixen que la situació tendirà a millorar a partir de diumenge.
Uns dies de temps variable
En conjunt, Catalunya afronta uns dies de temps variable, amb clars contrastos entre territoris. Mentre que el litoral i el nord-est es veuran afectats per núvols i ruixats recurrents, l'interior i el sud gaudiran de més estones de sol i vent sec. Aquest escenari reflecteix la típica transició cap a la tardor, en què les irrupcions d'aire més fresc del nord comencen a guanyar protagonisme.
Els pròxims dies estaran marcats per un carrusel meteorològic: matins frescos, tardes inestables i ruixats puntualment intensos a diverses comarques, especialment a Girona i Barcelona. La recomanació és clara, per la qual cosa caldrà tornar al paraigua i a alguna peça d'abrigar per a les nits.
