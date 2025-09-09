És imminent: avui arriben pluges torrencials a aquestes 5 zones de Catalunya
Les pluges intenses i les tempestes estan sent les protagonistes indiscutibles aquesta setmana a bona part de Catalunya
Catalunya viu avui una jornada marcada per la inestabilitat atmosfèrica i l’arribada de pluges que poden deixar registres molt destacats en poques hores. El Meteocat i les imatges del radar confirmen un episodi de forta activitat que afecta sobretot el litoral i prelitoral central. Tot plegat amb un risc elevat de precipitacions intenses i persistents.
Els models meteorològics assenyalen una convergència molt marcada al litoral central i sud, que situa sota especial vigilància cinc zones. Concretament, es tracta del Cap de Salou, el Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Barcelonès. Aquestes cinc àrees són les que concentren més probabilitat de rebre precipitacions torrencials avui.
Els xàfecs es donen arran de la interacció de la humitat mediterrània amb una massa d’aire més freda que avança des de l’interior. El radar meteorològic mostra la rotació i organització dels núvols convectius que afavoreixen la formació de xàfecs intensos i tempestes localitzades. Aquesta dinàmica explica per què, en tot just unes hores, s’han registrat acumulacions molt destacades en diversos punts del territori.
Ja han tingut lloc els primers registres significatius de la jornada
A primera hora d’aquest matí ja s’han assolit valors notables de precipitació. A l’Hospitalet de l’Infant i a Cantonigròs s’han recollit 40 litres per metre quadrat, mentre que a Orís el pluviòmetre ha marcat 38 litres. Aquests registres confirmen la intensitat de l’episodi i la possibilitat de superar àmpliament els 50 litres en algunes zones del litoral central al llarg de la jornada.
La situació és especialment delicada perquè les pluges es concentren en franges horàries molt curtes i en àrees densament poblades. Un fet que augmenta el risc d’inundacions en zones urbanes, passos subterranis i punts de difícil drenatge. L’episodi es mantindrà actiu durant bona part del matí i primeres hores de la tarda a les comarques del litoral i prelitoral.
A partir de la segona meitat del dia, la inestabilitat tendirà a desplaçar-se cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya central i l’extrem sud del territori. En aquestes zones, els xàfecs podran continuar sent intensos, tot i que de caràcter més irregular i menys generalitzat que al litoral central. A més, es preveu una baixada notable de les temperatures, fet que accentuarà la sensació de canvi brusc de temps.
Una petita tardor anticipada
Tanmateix, demà la situació ja quedarà més restringida al Pirineu, on les pluges persistiran sobretot durant la tarda, mentre que a la resta del país tendirà a estabilitzar-se. Davant aquesta situació de risc, Protecció Civil insisteix a extremar les precaucions.
Al Cap de Salou, Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Barcelonès ja s’han registrat acumulacions destacades i les pluges es desplaçaran durant les pròximes hores. Així doncs, no queda més remei que esperar que passi la tempesta. Sens dubte, aquesta segona setmana de setembre pretén ser tot un preludi de la tardor que està per arribar.
