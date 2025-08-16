Mario Picazo, eufòric: Aquest dia refrescarà molt i arribaran pluges a Catalunya
El meteoròleg anticipa un canvi significatiu en les temperatures per a la setmana vinent a Catalunya
Les altes temperatures han marcat la segona quinzena d’agost a Catalunya i a bona part de la Península. La calor extrema ha estat la protagonista en les darreres setmanes, però aquest patró podria trencar-se aviat. Un canvi en la dinàmica atmosfèrica portarà alleujament als afectats per les onades de calor.
Mario Picazo ha confirmat que a partir de dimarts de la setmana vinent s’experimentarà un descens significatiu de les temperatures. La causa d’aquest canvi serà l’arribada d’una massa d’aire més fresc des de l’oest. "Les temperatures començaran a estar per sota de la mitjana habitual", comenta Picazo.
Un canvi dràstic en les temperatures
Les previsions meteorològiques indiquen un refrescament generalitzat, tot i que amb diferències regionals. Al nord de la Península, les pluges tempestuoses seran més freqüents. De fet, les temperatures cauran especialment al Pirineu, Prepirineu i interior.
Aquest descens es consolidarà durant la setmana vinent, amb l’aire fresc fent que els termòmetres se situïn a prop de la mitjana per a aquesta època. Tanmateix, les tempestes podrien ser més intenses a la segona meitat d’agost. Aquestes pluges se centraran sobretot al Pirineu i les zones interiors.
Segons han confirmat des de Meteored, les temperatures extremes estan a punt d’arribar al seu final. "Tenen els dies comptats", assenyalen, a mesura que els models meteorològics mostren un canvi a mitjan setmana vinent. Aquest canvi trencarà l’onada de calor i normalitzarà les temperatures.
Estem preparats per al final de la calor extrema?
És així que el temps es tornarà més inestable amb l’entrada de l’aire fred, cosa que provocarà més nuvolositat i ruixats. A més, les pluges seran més freqüents a l’interior i nord d’Espanya. Tanmateix, al Mediterrani, la calor podria resistir alguns dies més.
S’espera que el canvi de temperatures es consolidi a finals de setmana, amb més estabilitat atmosfèrica. Per això, l’alleujament serà evident especialment a les zones més altes i interiors. No obstant això, les temperatures podrien continuar sent altes en algunes zones costaneres i al sud-est.
A partir del 20 o 21 d’agost, l’aire fred arribarà amb força, normalitzant les temperatures. La segona quinzena d’agost serà més fresca que la primera, amb més tempestes d’estiu. Tanmateix, la incertesa persisteix, i caldrà esperar per veure com es desenvolupen els esdeveniments.
