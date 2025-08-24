Confirmat, arriba la felicitat a Catalunya: l'AEMET anuncia el més esperat
L'última setmana d'agost es presenta amb canvis que seran benvinguts pels amants d'un ambient de tardor
L'AEMET ha confirmat el que molts esperaven: l'última setmana d'agost estarà marcada per un descens de les temperatures. També per un augment de les precipitacions, especialment a zones del nord. Una situació que trenca amb la dinàmica viscuda durant part de l'estiu i que suposa un alleujament per a nombrosos territoris, entre ells Catalunya.
És allà on s'esperen jornades més fresques i amb presència de pluges. Segons el pronòstic oficial, entre el 25 i el 31 d'agost es registraran temperatures inferiors a les habituals per aquestes dates. Només a àrees del litoral cantàbric, del Mediterrani i a ambdós arxipèlags es mantindran valors més pròxims al normal.
En contraposició, la sensació tèrmica serà més fresca a l'interior, especialment a la plana nord i a zones de muntanya. El canvi més significatiu vindrà acompanyat de les precipitacions. L'AEMET anticipa que les pluges seran més freqüents i abundants al terç nord peninsular, així com a les Balears.
Una atmosfera molt activa
Catalunya també es veurà beneficiada d'aquest patró atmosfèric, cosa que es tradueix en una millora de la situació hídrica. La resta del país podria registrar episodis de ruixats aïllats, encara que amb menor probabilitat a l'extrem sud, on continuarà predominant l'estabilitat. Des de l'agència meteorològica s'adverteix, però, que l'atmosfera es troba molt activa i que la incertesa és més gran de l'habitual.
Això implica que les previsions, especialment en terminis superiors a una setmana, poden experimentar canvis significatius. De cara al setembre, les projeccions actuals apunten a un inici de mes amb temperatures properes als valors normals a la majoria de regions. Únicament al nord-oest peninsular s'espera un ambient més fresc de l'habitual.
Tot plegat amb màximes contingudes i nits que podrien requerir una mica d'abric. Pel que fa a les pluges, no s'observa una tendència clara. Galícia podria registrar acumulats superiors als normals, mentre que a l'est de la península les precipitacions serien més escasses.
La segona setmana de setembre, del 8 al 14, mostra un patró diferent: les temperatures se situarien per sobre del normal. Això suposaria un repunt tèrmic, si bé encara és aviat per concretar si aquest ascens es traduirà en un episodi de calor. Pel que fa a les pluges, l'AEMET reconeix que no existeixen senyals clars que permetin establir una previsió fiable en aquest horitzó temporal.
Un respir molt necessari
En qualsevol cas, el que sí que sembla assegurat és que el canvi de patró portarà amb si un respir necessari a àmplies zones. Després de setmanes de calor intensa i escasses precipitacions, l'entrada d'aire més fresc i l'aparició de pluges generalitzades són rebudes amb optimisme. Sobretot a Catalunya, on la població esperava amb expectació un temps més humit i suportable.
Amb aquest escenari, l'últim tram de l'estiu es presenta més dinàmic i incert de l'habitual. La recomanació dels experts és mantenir-se atents a les actualitzacions dels butlletins meteorològics. I és que les variacions d'un dia per l'altre podrien ser notables.
