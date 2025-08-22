Mitja Catalunya en alerta aquest divendres per ruixats i tempestes: 'Podria caure...'
Els meteoròlegs avisen que l’evolució de les tempestes serà ràpida i que cal estar ben informats
Els meteoròlegs adverteixen que aquest divendres podria ser una jornada complicada a bona part de Catalunya. Especialment al litoral i prelitoral central. La combinació d'aire fresc, l'entrada marcada de vents marítims i un mar càlid per a aquesta època de l'any creen el caldo de cultiu perfecte per al desenvolupament de tempestes.
A 1.500 metres d'altura encara persisteix aire fresc, un factor determinant quan es combina amb l'entrada de vents humits de la Mediterrània. Amb el mar calent després de setmanes de calor, l'atmosfera disposa de l'energia suficient per disparar la convecció. En termes senzills: el mar actua com a pólvora, alimentant la formació de grans nuvolades capaces de descarregar pluges intenses en poc temps.
Les zones més afectades per les pluges
Els models apunten que les zones més exposades seran el Maresme, la Selva i la costa central, inclosa l'àrea metropolitana de Barcelona. Allà, la humitat en capes mitjanes serà especialment elevada, un ingredient addicional que incrementa la probabilitat de precipitacions abundants. Els experts recorden que aquest tipus de situacions solen donar lloc a pluges de caràcter localitzat, però que poden descontrolar-se.
N'hi ha prou que una tempesta quedi estacionada sobre una mateixa zona perquè els acumulats es disparin en només una hora. Per això, no es descarta que Barcelona i el seu entorn registrin algun episodi de pluges torrencials, amb risc d'inundacions puntuals en carrers i túnels. Tot i que la distribució exacta de les precipitacions és difícil de preveure, l'experiència porta els meteoròlegs a recomanar prudència.
Una de les novetats d'aquesta previsió és l'ús del model xinès d'intel·ligència artificial PANGU, desenvolupat per Huawei. Segons aquesta eina, la disposició de l'atmosfera coincideix de manera notable amb el que mostren els mapes tradicionals. La DANA se situarà en una posició crítica i, de cara a dilluns, podria interactuar amb les restes de l'exhuracà Erin.
L'aproximació d'aquests dos sistemes podria mantenir la inestabilitat a Catalunya durant diversos dies. Això sí, el seu impacte final dependrà de la posició exacta de la DANA i de la trajectòria definitiva del cicló afeblit. De cara al cap de setmana, la previsió indica que la inestabilitat es concentrarà en zones de muntanya de la meitat nord.
Els experts recomanen estar atents
Allà s'esperen núvols d'evolució i ruixats de tarda. A la resta del territori, alternança de núvols i clarianes amb més estones de sol i temperatures molt similars a les actuals. Tot apunta que aquest divendres serà el dia més complicat de la setmana a Catalunya.
La conjunció d'aire fred en altura, humitat marítima i mar molt càlid podria desencadenar xàfecs intensos a Barcelona i el seu entorn. Els meteoròlegs no descarten algun episodi de pluges torrencials que, si es repeteixen, posarien a prova el clavegueram i podrien generar incidències en la mobilitat. La població haurà d'estar molt atenta als avisos, ja que la naturalesa localitzada d'aquests fenòmens pot convertir una tarda tranquil·la en un autèntic xàfec.
Més notícies: