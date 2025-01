Gir de 180 graus amb la neu a Catalunya: nevada considerable en totes aquestes zones

A l'estiu s'espera que faci bon temps per gaudir del sol, de la platja i de les excursions per la muntanya. Però a l'hivern el que s'espera, i el que hauria de fer, és fred. Fred per abrigar-se, escalfar-se al voltant del foc a terra i poder esquiar.

Bé, doncs això no sempre succeeix amb la intensitat que s'esperaria per a l'època de l'any que es travessa. A vegades s'avança o s'endarrereix, però mai plou a gust de tothom. Fins aquest cap de setmana que, per fi, arribaran més nevades al Pirineu.

Sí que és cert que continua sent el Pirineu Occidental el més beneficiat, però així i tot, també podran rascar centímetres de gruix a l'Oriental. Tot això gràcies a l'arribada d'un nou front fred que, a part de vent, portarà força neu. El tret de sortida tindrà lloc aquest pròxim dissabte de matinada i s'allargarà fins a la de diumenge.

La nevada tindrà diferent intensitat al llarg de les hores

Tal com avancen els experts, la nevada començarà aquest dissabte de matinada a partir d'una cota de fins a 2.300 metres d'altitud. No obstant això, a mesura que passin les hores, la precipitació en forma de neu anirà baixant cap a cotes inferiors. D'aquí que el descens sigui progressiu amb els 1.700 o 1.500 al migdia i els 1.200 a la tarda i nit.

Ja de cara a la matinada de diumenge les nevades arribaran fins als 1.000 metres, però ja amb menys força, intensitat i durada. De totes maneres, la neu caiguda serà prou per gaudir i corroborar que estem en ple hivern. En aquest sentit, s'espera que puguin acumular fins a 30 centímetres de neu en estacions d'esquí com la de Baqueira Beret.

El mateix podran registrar a l'estació andorrana d'Ordino i, una mica menys, a Pal Arinsal, amb gruixos de 15 o 20. A Boí Taüll, Espot i Grand Valira, el gruix rondarà els 10 centímetres. Pot semblar poc en alguns casos, però ja és molt més del caigut en els últims dies.

Les nevades porten el fred a Catalunya

Amb les nevades arribarà de nou el fred a Catalunya. Un fred que ha semblat desaparèixer en gran part de la regió al llarg d'aquesta setmana. Ara bé, les temperatures al voltant dels 15 graus descendiran i deixaran pas a un acusat descens dels mercuris.

Les gelades a primera hora del matí s'esperen entre dilluns i dimarts. Elles demostraran que gener és un mes de ple hivern i fred. "Res de l'altre món, però almenys faran sensació d'hivern", conclouen els experts que, dia rere dia, revisen els mapes a la recerca de novetats.