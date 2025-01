Mitja Espanya en alerta per l'avís de Mario Picazo i Roberto Brasero: 'Torna el...'

Roberto Brasero i Mario Picazo han unit les seves veus per alertar d'un canvi imminent de temps a Espanya. Aquests dies estem vivint una situació inusual, amb temperatures més aviat primaverals. A més, la inestabilitat, encara que no ha desaparegut del tot, no destaca massa.

Però la veritat és que s'acosten canvis molt importants, que tenen a veure sobretot amb les temperatures. El responsable de tot això serà el mateix anticicló que impedeix a les borrasques acostar-se molt a Espanya. Aquest empenyerà una massa d'aire molt fred a la península, retornant-nos un ambient plenament hivernal.

Roberto Brasero, molt contundent: "Tornarà a fer fred"

Segons Roberto Brasero, aquest pròxim cap de setmana estarà marcat per un contrast molt rellevant. El dissabte serà un dia més ennuvolat, amb pluges concentrades a la meitat nord peninsular i Balears, especialment al matí. A les comunitats del Cantàbric, aquestes precipitacions podrien ser copioses.

A Canàries, el temps serà majoritàriament assolellat, encara que amb una possible calitja lleugera. Durant el dissabte, les temperatures diürnes tan sols baixaran al Cantàbric i als Pirineus, encara que pujaran en moltes altres zones. No obstant això, a la nit les temperatures descendiran significativament a tota la península, "i tornarà a fer fred".

En aquest sentit, el meteoròleg d'Antena 3 confirma que el diumenge ja amanirà amb gelades. Aquestes s'estendran per bona part de l'interior nord-est i seran intenses als Pirineus i el sistema Ibèric. A la tarda, les màximes descendiran fins a vuit graus en àmplies zones de la meitat nord-est i Balears.

Quant a pluges, la formació d'una borrasca a prop d'Itàlia podria deixar ruixats a Balears. Hi ha una menor probabilitat que plogui també en zones del Mediterrani. En general, el diumenge serà més fred, amb molt de sol i un temps més típic de ple hivern.

Mario Picazo li dona la raó i alerta d'un "acusat descens"

En la mateixa línia s'ha mostrat el meteoròleg d'eltiempo.es, Mario Picazo. Aquest ha parlat d'un "acusat descens" de temperatures, després d'uns dies plenament primaverals aquest divendres i el dissabte. "El descens tèrmic serà important", ha avisat Picazo.

Fins aleshores gaudirem de màximes de fins a 23 graus aquest divendres al sud-est. Demà, 11 de gener, es podrien assolir "fins a 25 graus" en algunes capitals del Mediterrani. Ja de cara a la setmana que ve, el fred s'intensificarà i l'ambient serà força gèlid.