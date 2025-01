'Cap de setmana amb...': Francesc Mauri avisa del que passarà en els pròxims dies

Francesc Mauri ja té clar quin temps farà el cap de setmana a Catalunya i sembla ser que arriben canvis. No molt destacats, però sí que trencaran la tendència d'aquesta setmana. Cal destacar que, exceptuant algunes fortes ratxes de vent, han estat uns dies tranquils i amb bones temperatures.

Tot això ha estat causa de l'escalfament de l'aire, el qual ha fet pujar les temperatures a primera hora del matí. Sobretot en zones de costa, on s'han superat els 15 graus sense problema. Ara bé, de cara al dissabte i el diumenge, els models de previsió van cap a un altre lloc.

El dissabte al matí podrien arribar algunes precipitacions per tot el quadrant nord de la regió. Això es traduirà en neu al Pirineu Occidental, encara que amb una cota variant al llarg del dia. En aquest sentit, Francesc Mauri avisa que serà un "vist i no vist", per la qual cosa la intensitat de la pluja serà poca.

Francesc Mauri trenca la il·lusió dels que esperen una gran nevada

El meteoròleg de TV3 assegura que en un parell d'hores l'episodi de pluges quedarà resolt en gran part del país. El mateix passarà amb les nevades, que cauran, però no amb tota la força que s'esperaria per a aquesta època de l'any. De fet, la Vall d'Aran tornarà a ser la més beneficiada, ja que a la resta de comarques la neu caurà de forma "lleu".

Com a excepció podrien situar-se alguns punts més a l'extrem nord del Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, encara que sense grans contratemps. Sí que seguirà bufant el vent, molt marcat per la tramuntana el diumenge a la zona de l'Empordà. Per la seva banda, el litoral de Tarragona es despertarà el dissabte immers en alertes del Meteocat per la força del seu mestral.

Paral·lelament, Francesc Mauri avisa que el temps serà "absolutament assolellat el diumenge". Tot i així, el descens de les temperatures farà que es senti més intens l'hivern. Davant aquest panorama, es confirma que el cap de setmana "estarà partit en dues parts".

Un inici de setmana diferent

El canvi de temps, aguditzat per la baixada de temperatures, romandrà al llarg de la setmana vinent. Es preveu que els mercuris se situïn molt més avall del que ho han fet aquests dies anteriors. Tot això a causa de l'entrada d'un front fred que arribarà per recordar que l'hivern segueix aquí.

Mentrestant, la part del Pirineu Occidental, menys beneficiada per les nevades, seguirà esperant precipitacions. La neu és necessària per a un sector que viu del que es guanyen en uns pocs mesos a l'any. Però també per a la natura, la qual espera la primavera per començar un desglaç que omplirà de vida i aigua els rius i pantans.