Gir de 180 graus a Catalunya: El Meteocat s'avança a tots i llença la bomba

El Meteocat ha sorprès en les últimes hores amb el seu pronòstic per als pròxims dies. Les previsions per a aquesta setmana que estem tancant s'han complert amb escreix. Hem tingut moltíssim fred i també algunes precipitacions, però no molt destacables.

És per això que els meteoròlegs catalans acaben de donar una gran notícia, perquè les pluges podrien imposar-se aquesta pròxima setmana. El temps té ganes de canviar, després de molts dies d'anticicló. I sembla que les pluges dels últims dies han estat tan sols el preludi del que està per arribar.

Segons han explicat des del Meteocat, les temperatures ja no seran tan baixes com les dels últims dies. En canvi, les anomalies de precipitació se situarien per sobre del que és normal. En concret, els meteoròlegs catalans esperen una setmana amb "probabilitat alta de precipitació".

Bones notícies sobre les precipitacions a Catalunya

No hi ha dubte que el temps a Catalunya ha fet un gir en els últims dies. Després de passar un Nadal tranquil, amb un anticicló per davant, les coses han canviat lleugerament. L'arribada d'aire més fred ha provocat glaçades en moltes comarques, i en els últims dies també hem vist ploure.

Així mateix, les nevades també han tornat a aparèixer, fins i tot en zones del Pirineu Oriental, on no sol ser tan habitual. Amb aquest panorama, són molts els que revisen quina meteorologia s'espera per a les pròximes setmanes. En aquest cas, segur que Francesc Mauri revisa atent la previsió del Meteocat, sens dubte, una de les seves referències.

El pronòstic a partir de dilluns és esperançador per a molts. Sobretot per als que ja estan farts d'un fred que ha deixat sota zero el territori. No tant per als que preferirien una altra treva, amb una setmana sencera de sol i bonança.

El Meteocat preveu possibles pluges, però res està escrit encara

Encara que ja se sap gairebé amb certesa que la setmana que ve plourà a Catalunya, des del Meteocat no s'atreveixen a concretar on. De moment, la previsió és que ho faci en el conjunt del país, encara que sense especificar en quines comarques més o menys. D'aquí que sempre actualitzi els seus mapes de forma diària i que no avanci més enllà de dos dies vista.

Aquesta vegada no podia ser menys i encara que siguin molts els que vulguin saber què passarà, encara caldrà esperar una mica més. No hi ha dubte que el mes de gener ha estrenat el nou any amb ganes. El fred, la neu i ara les pluges han pres un protagonisme que es nega a desaparèixer a curt termini.