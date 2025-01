El Meteocat alerta del que passarà dijous i divendres: vigileu en aquestes comarques

El Meteocat ja ha avançat el temps que farà a Catalunya durant els pròxims dies. Lluny d'acomiadar el fred intens d'inicis de setmana, el cert és que encara li queda corda. Almenys així es desprèn de la previsió dels experts que, de fet, avisen de l'arribada de nevades.

De moment, el Meteocat ha actualitzat els mapes i ha activat noves alertes. Els avisos tornen a ser per fort fred, això sí, amb un nivell d'intensitat menor que el de dies anteriors. Cal recordar que aquest dimarts i dimecres la majoria de comarques catalanes estaven en un quatre sobre sis d'intensitat.

Per contra, de cara al dijous els avisos se situen en un u sobre sis. En aquesta ocasió, les comarques més afectades seran les de la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell, la Segarra i les Garrigues. Se sumen a la llista la Ribera d'Ebre, la Conca de Barberà, l'Anoia, el Bages, el Ripollès, la Garrotxa, Osona i la Selva.

El Meteocat recomana estar pendent dels avisos

Totes aquestes comarques es despertaran el dijous en alerta groga. La majoria d'elles ja estan acostumades a unes temperatures sota zero que fan especialment durs els seus hiverns. A la resta del territori, farà fred, però de moment no s'han activat avisos.

El que sí que succeirà i també confirma el Meteocat és l'arribada de nevades. Serà també el dijous i al Pirineu Oriental. Els primers flocs de neu començaran a caure al matí i la nevada s'allargarà al llarg de la jornada.

Es preveu que la cota de neu se situï a partir dels 900 metres. En aquest sentit, estacions d'esquí com Vallter 2000 o Vall de Núria seran les grans beneficiades d'aquesta esperada precipitació. La tarda del dijous també podria nevar a la Cerdanya i en punts d'Osona i la Selva.

Alerta per mala mar al nord-est de Catalunya

Més enllà dels avisos per neu, el Meteocat també avança la previsió de pluges. Al llarg de la jornada plourà al punt nord-est de la regió, també en alguns punts de Barcelona. Tot això farà que el mar estigui especialment revoltat a la Costa Brava.

Aquests avisos pel mar s'arrossegaran fins al divendres i acapararan el total del litoral català. D'aquí que la previsió d'aquesta setmana no sigui del tot esperançadora per als amants del bon temps. No només seguirà fent fred, sinó que plourà i fins i tot es podrà tocar la neu.