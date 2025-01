Confirmat: Aquestes són les comarques catalanes en les quals nevarà i plourà força

Catalunya sembla no tenir prou amb la setmana literalment congelada que té. Els termòmetres han baixat en pocs dies de manera considerable. Especialment en zones properes al litoral en les quals no és habitual veure els mercuris baixar per sota dels zero graus.

Sens dubte, és una setmana activa per als amants de la meteorologia. Encara que es veu que això no ha fet més que començar i lluny que passi, se sumen més amics a la festa. Primer començarà el vent en alguns punts d'alta muntanya al llarg del matí de dimecres.

Seguidament, i ja de cara al dijous, se sumaran unes precipitacions que deixaran neu en algunes comarques catalanes. Aquest episodi de pluges afectarà en aquesta ocasió el Pirineu Oriental, concretament a la Vall de Ter, de Núria i el Montseny. Aquesta previsió no ve gens malament per a aquesta zona, ja que normalment la més agraciada per la neu és la del Pirineu Occidental.

La cara positiva de les nevades

La neu no és només una forma de precipitació que cau a l'hivern. És també una eina de treball per a molts empresaris del Pirineu que depenen de l'activitat de les estacions d'esquí. D'aquí que cada vegada que s'anuncien noves nevades, siguin molts els que estan desitjant que comencin a caure els primers flocs.

En aquesta ocasió, es preveu que les estacions d'esquí més beneficiades siguin les de Vallter 2000 i Vall de Núria. Allà els acumulats seran prou per considerar la caiguda d'una bona nevada. A més, tenint en compte que, en aquesta ocasió, la cota de neu se situarà a nivells molt baixos.

En aquest sentit, els experts avisen que a partir dels 100 en aquesta zona de Catalunya ja podria començar a nevar. Ara bé, la millor part se l'enduran a partir dels 800. Tot això farà que l'ambient sigui "molt fred" i que l'hivern se senti més intens que mai.

Podria nevar almenys fins divendres

El nou episodi de nevades a Catalunya no s'allargarà massa en el temps. De fet, es preveu que el divendres finalitzi després d'hores de precipitació. Sense neu, però amb pluja, també viuran el dijous els ciutadans de la part nord-est de la regió.

També en alguns punts de Barcelona, on el dijous ja podrien despertar-se amb núvols. A la resta, seguirà fent molt fred, bufarà el vent i serà obligatori posar-se l'abric més calent de l'armari per sortir al carrer. El mes de gener ha començat potent, i que així segueixi.