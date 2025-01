Gerro d'aigua freda sobre el temps a tota Catalunya: avisen del pitjor escenari

Els models de previsió són, per costum, canviants. El que un dia sembla que sí, l'altre dia és que no. I és que el temps és així, canvia i està en constant evolució.

D'aquí que sigui tan complicat encertar en la majoria de previsions. Els experts poden fer-se una idea de cap a on van les tendències, però no assegurar amb exactitud el que succeirà. I això mateix és el que està passant en aquests moments.

El que semblava que era l'arribada d'un nou front de neu i pluja a Catalunya, ara es quedarà en res. Almenys així ho explica el meteoròleg @alexmegapc, qui s'ha encarregat d'avisar d'un canvi de rumb. "L'aire fred i les precipitacions agafarien la mediterrània més oriental", explica.

El temps s'aveïna inestable a Catalunya

L'expert assegura que la "incertesa és elevada", així que és difícil saber i concretar com evolucionarà el temps en les pròximes hores. De totes maneres, tot sembla indicar que sí que plourà i podrà nevar als punts més al nord de la regió. No obstant això, no tant com s'esperava.

"Encara pot passar de tot", afegeixen. D'aquí que, de nou, esperar la seva evolució és el millor consell per no fallar. Així mateix, el meteoròleg assegura que "està claríssim, la incertesa màxima està en la nostra ubicació".

Per fer-ho tot més entenedor i per satisfer la gana de saber dels més curiosos, ha compartit les imatges a les seves xarxes socials. En aquests mapes es pot veure com no hi ha res concret i que els moviments són l'únic constant. Tot un exemple de paciència meteorològica.

Un final de setmana de neu i vent

Tot i això, sí que s'ha pogut confirmar la tendència del temps a Catalunya per als pròxims dies. De moment, el vent entrarà en escena aquest dimecres a la tarda i bufarà amb força des de l'oest. En relació amb la pluja i la neu, caldrà esperar una mica més.

El cap de setmana es registraran nevades al Pirineu Occidental i Oriental, però en cotes bastant altes. Lluny queda la idea que el conjunt del nord de Catalunya quedi cobert de neu. El mateix passarà amb la pluja, la qual brillarà més per la seva absència que pel seu desplegament per les comarques catalanes.