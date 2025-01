Gerro d'aigua freda de Roberto Brasero per a les pròximes hores: possibles sorpreses

El fred va arribar fa uns dies per quedar-se, i les previsions s'han complert amb escreix. De fet, Roberto Brasero ja va avisar que aquest dijous al matí ens tornaríem a despertar amb gelades en moltes zones i així ha estat. Encara que les temperatures mínimes han experimentat lleugers ascensos, els valors negatius s'han repetit en gran part del país.

Al llarg del dia, les màximes es mantindran similars a les de jornades anteriors. Segons Roberto Brasero, tan sols al nord-est i al Cantàbric oriental farà més fred. Tot això per la presència d'alguns núvols, que s'encarregaran de tapar els cels i no deixaran que els valors pugin.

A la resta del país, l'estabilitat serà la protagonista en la major part de les comunitats, i també a Canàries. Ara bé, Roberto Brasero ha alertat que la cosa s'anirà complicant pel Mediterrani. Per allí entraran sota la influència d'una Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA), que portarà amb si un breu temporal.

Molts ulls a la nova DANA que arriba a Espanya, avisa Roberto Brasero

A partir d'avui a la tarda i durant el divendres el temps empitjorarà a Balears i el litoral mediterrani. S'esperen pluges intenses, vent fort i possibles acumulacions significatives, especialment a Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears.

Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), es podrien assolir fins a 60 litres per metre quadrat en 12 hores. Les zones en què és més probable que això passi són el sud de València i el nord d'Alacant. La DANA se situarà al nord d'Algèria i enviarà bandes d'inestabilitat al llarg de les pròximes hores.

Possibles nevades en alguns punts d'Espanya

A més de les pluges i els ruixats, un altre detall a tenir en compte és que podria nevar en moltes regions. Segons explica Roberto Brasero, la neu podria fer acte de presència a les muntanyes del terç oriental peninsular.

Tenim avisos grocs al Prepirineu de Barcelona i a Girona, on s'esperen acumulacions de 5 cm per sobre dels 900-1.000 metres. Zones com la Serra de Gúdar i el Maestrat, a Terol, i l'interior de Castelló també registraran nevades amb gruixos similars.

A més, durant la tarda i la matinada de divendres, no es descarten flocs en altres serres de l'est peninsular. Dissabte, però, amb la retirada de la DANA, el temps serà més tranquil. Ja de cara al diumenge una nova borrasca podria portar noves pluges i nevades pel nord-oest peninsular.