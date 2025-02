Gerro d'aigua freda de Roberto Brasero a gran part d'Espanya: 'Ve per a quedar-se'

Aquest dimecres, la inestabilitat continuarà marcant el temps en bona part de la península, avisa Roberto Brasero. Tot això per un front fred que avança per la península, deixant pluges en el seu recorregut. De fet, al llarg de la matinada ha plogut al centre, i després ha arribat a part d'Aragó i Catalunya.

A la tarda els ruixats podrien intensificar-se, fins i tot amb alguna tempesta o xàfec. En aquest sentit, Roberto Brasero ha assenyalat que les zones en les quals és més probable que això passi són València i les Balears. En aquesta última comunitat fins i tot existeix la possibilitat de veure alguna calamarsa, de forma molt localitzada.

Roberto Brasero confirma que la neu continuarà caient

Mentrestant, la neu continuarà caient a les muntanyes de la meitat oriental a partir dels 1.500 metres. La cota fins i tot podria descendir puntualment en algunes zones de major altitud. A mesura que la inestabilitat avanci, la calma començarà a imposar-se al centre de la península, on els cels s'aniran aclarint.

A l'oest, on avui les pluges estan sent abundants, s'espera un respir. L'excepció la trobarem a l'oest de Galícia, on encara podrien caure algunes gotes. Canàries quedarà al marge d'aquesta situació, amb temps estable.

Un autèntic gerro d'aigua freda de Roberto Brasero

A partir del dijous, però, Roberto Brasero avisa del retorn de l'anticicló. Les altes pressions es tornaran a imposar, portant amb si una estabilització generalitzada del temps. Això sí, durant les primeres hores del dia encara quedarà nuvolositat abundant a Balears i el litoral mediterrani nord.

Per allí el meteoròleg no descarta algunes pluges, localment intenses, i possibilitat de tempestes. No obstant això, a mesura que avanci el matí, el cel s'anirà aclarint i la situació es tranquil·litzarà completament. A la resta del país, el sol s'obrirà pas de manera progressiva.

L'anticicló s'imposarà i, segons Roberto Brasero, "sembla que de nou ve per quedar-se". Aquesta notícia no és ben rebuda per aquells que esperaven més pluges en aquesta època de l'any. Recordem que la falta de precipitacions continua sent preocupant en moltes comunitats.

Les temperatures aniran pujant gradualment

Encara que el dimecres les temperatures baixaran després del pas del front, especialment al nord i al centre, el dijous es recuperaran. Les màximes pujaran a l'interior peninsular. És més, al sud-est i a Canàries continuaran superant els 22º C a l'ombra.

El divendres, un nou front fregarà el nord-oest peninsular, deixant precipitacions a Galícia i el Cantàbric, però sense afectar la resta del país. Les altes pressions s'encarregaran de mantenir els cels majoritàriament clars, allunyant els núvols i les pluges.