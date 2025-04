Gerro d'aigua freda d'Eloi Cordomí per avui: 'Pluges, ruixats i tempestes a...'

La meteorologia a Catalunya segueix sent molt variable aquesta setmana. Estem vivint uns dies de molta activitat atmosfèrica, amb inestabilitat i pluges en moltes regions. En algunes comarques el temps ha estat molt revoltat en les últimes hores i ho seguirà sent.

De moment, el meteoròleg Eloi Cordomí avança que el dimecres ha arrencat amb un ambient notablement més fred i inestable. Especialment a les comarques de Girona i Barcelona, on s'estan registrant ruixats, pluges i ruixats. Les precipitacions també han arribat en forma de neu al Pirineu, on la cota ha descendit.

Per contra, a la meitat sud de Catalunya, el panorama és força diferent. El vent, protagonista en aquesta zona, ha escombrat gran part de la nuvolositat, permetent que el sol guanyi terreny. Això propiciarà un ascens de les temperatures, que podrien assolir els 20 °C en punts de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona.

Eloi Cordomí repassa el temps dels pròxims dies

El dijous s'espera una jornada més estable, encara que el vent seguirà al sud del territori, a l'Empordà i al Pirineu Oriental. Malgrat el vent, el sol predominarà durant gran part del dia, cosa que contribuirà a suavitzar l'ambient. El divendres es presenta com un dia majoritàriament assolellat i tranquil a gairebé tota Catalunya.

Serà una jornada propícia per a activitats a l'aire lliure i per gaudir de temperatures agradables sense el protagonisme de les pluges ni del vent. No obstant això, aquesta treva no durarà gaire. El dissabte es preveu una nova irrupció d'inestabilitat, sobretot, zones de l'interior.

Una Pasqua de Resurrecció amb temps variable

És allà on tornaran els ruixats i les tempestes, algunes d'elles localment intenses. Aquest panorama humit marcarà l'inici d'un cap de setmana variable. Finalment, el diumenge el temps serà canviant, amb intervals de núvols i clars, i amb possibilitat d'alguns ruixats aïllats.

Així doncs, la setmana estarà marcada per contrastos tant tèrmics com meteorològics, amb episodis de pluja, neu, vent i també moments de sol. Amb tot això, es donarà per finalitzades unes vacances que, de moment, estan tenint una mica. Sens dubte, caldrà esperar a les d'estiu per acabar de desprendre's dels abrics i paraigües.