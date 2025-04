Gerro d'aigua freda d'Eloi Cordomí: fortes tempestes avui en aquestes comarques

Catalunya es prepara aquest dimarts per a una jornada marcada per la inestabilitat meteorològica. Segons ha advertit el meteoròleg Eloi Cordomí, la previsió ens parla d'un canvi brusc de temps. Aquest es traduirà en pluges, tempestes i un notable descens de les temperatures.

En aquesta ocasió, les zones més afectades seran les comarques de l'interior i les Terres de l'Ebre. El matí ha començat amb alguns ruixats lleus a les zones de l'oest del territori, però serà a partir del migdia quan la situació es torni més activa. En aquell moment, s'esperen ruixats més intensos acompanyats d'alguna possible tempesta.

Els extrems del país seran les àrees amb més probabilitat de rebre les precipitacions més significatives. En especial, les comarques pirinenques i les Terres de l'Ebre estaran en el punt de mira. Serà allà on els ruixats podran ser intensos i anar acompanyats de tempestes que sorprendran a més d'un.

Unes pluges que provocaran un descens de les temperatures

A més, el descens de les temperatures serà notori a tot el territori. Un dels canvis més destacables té a veure amb la cota neu, que caurà en picat al llarg del dia fins a situar-se al voltant dels 1.400 metres. Aquesta caiguda podria deixar estampes hivernals en ple mes d'abril.

Especialment al Pirineu, on s'espera neu en cotes mitjanes i una sensació tèrmica clarament més freda. Eloi Cordomí ha destacat la necessitat d'extremar la precaució, especialment a les zones més exposades a les tempestes, ja que algunes podrien ser localment intenses. Per la seva banda, des de Protecció Civil es recomana estar atents als canals oficials i evitar desplaçaments innecessaris durant els episodis més intensos.

En resum, el temps fa un gir a Catalunya aquest dimarts, deixant enrere la calma dels últims dies per donar pas a una jornada grisa, humida i freda. Un autèntic gerro d'aigua freda per a aquells que esperaven una setmana primaveral. La previsió apunta a una millora gradual a partir de dimecres, encara que no es descarten nous episodis inestables durant els pròxims dies.

Més bonança de cara al dijous

Però no cal patir. Els que estan aprofitant aquesta setmana per relaxar-se, gaudir i oblidar-se de la feina, també tindran la seva part de sol merescuda. Això sí, no serà fins dijous quan comenci a canviar el panorama.

Almenys així ho ha confirmat el meteoròleg Francesc Mauri, qui ha assegurat que el dia amb més sol de la setmana serà dijous. En alguns punts del país també s'allargarà fins divendres. Sigui com sigui, és important destacar que, encara que plogui en les pròximes hores, després de la tempesta tornarà a sortir el sol.