Ni pluges, ni fred: Roberto Brasero alerta del fenomen que arremetrà en unes hores

Aquest dimecres, el temps a Espanya es presenta amb algunes variacions notables. El meteoròleg Roberto Brasero ha explicat que hem despertat amb "més fred", cosa que molts hauran notat. També amb gelades febles en diverses zones de l'interior, especialment en capitals com Sòria o Burgos, on les temperatures no superaran els 10 °C.

Malgrat aquest descens en les mínimes, les màximes pujaran alguns graus a l'oest peninsular. Es podran gaudir d'uns agradables 20 °C al Guadalquivir. Al sud del Mediterrani i a Canàries, les temperatures seran encara més altes, assolint màximes fins i tot superiors.

Un dimecres tempestuós i amb ratxes fortes de vent

Aquest dimecres també serà un dia tempestuós, amb xàfecs intensos i la possibilitat de calamarsa en alguns punts. Les pluges més intenses afectaran la major part de la península i també les Balears. "Les tempestes més fortes es concentraran al nord-est, mentre que el sud d'Andalusia experimentarà les pluges més febles", ha matisat Roberto Brasero.

A Galícia, les precipitacions seran més persistents, mentre que el cel es mantindrà més assolellat al litoral sud del Mediterrani i a Canàries. No obstant això, el més destacat de les pròximes hores serà el vent. Les ratxes fortes continuaran bufant en diverses zones del país.

Es registraran intervals de vent fort que podrien superar els 70 km/h en punts del litoral d'Andalusia i Múrcia. El vent també arremetrà a la Comunitat Valenciana, Balears i el nord i sud de Catalunya. Aquestes ràfegues de vent generaran sensació de frescor, fins i tot allà on els valors siguin més suaus.

Gir radical de temps el Dijous Sant a Espanya

Per al dijous, el pronòstic és una mica més optimista, ja que, com apunta Roberto Brasero, "serà el dia més estable". Només s'esperen algunes precipitacions febles als Pirineus i en parts d'Extremadura i Andalusia durant la primera meitat del dia. A la resta del país tindran un temps més tranquil.

Les pluges, en general, seran més disperses i de baixa intensitat, sense les tempestes intenses que van caracteritzar els dies anteriors. "No sembla que hi hagi d'haver precipitacions significatives", ha insistit el meteoròleg d'Antena 3. El dijous, per tant, es presenta com el millor dia de la Setmana Santa en termes d'estabilitat.

No obstant això, no hem d'oblidar que el vent seguirà sent un factor important. Encara que la situació es calmarà una mica, al terç oriental de la península i a Balears es registraran ratxes fortes. "Aquest vent pot fer que el clima se senti una mica més fred del que indiquen les temperatures", assenyala Roberto Brasero.

Quant als termòmetres, el dijous s'espera un augment generalitzat, especialment al sud-est peninsular. Per allà les màximes podrien assolir els 25 °C a l'ombra. A Canàries, els vents alisis seguiran bufant amb ratxes fortes i cels ennuvolats al nord de les illes occidentals.