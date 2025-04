Gerro d'aigua freda de Jorge Rey per als pròxims mesos: els efectes d'El Niño...

Mentre les previsions meteorològiques se centren en la inestabilitat dels últims dies, el jove meteoròleg Jorge Rey es va atrevir a anar més enllà. El burgalès s'ha animat a pronosticar quin temps farà durant la resta de la primavera i, sobretot, a l'estiu. El seu pronòstic, però, no agradarà gens als que esperaven uns mesos tranquils i suaus.

Segons va avançar Jorge Rey, el temps canviarà radicalment cap a finals d'abril. En les seves paraules, s'espera un autèntic "esclat primaveral" que portarà cels clars i un progressiu augment de les temperatures. Aquest canvi marcarà l'inici d'una època anormalment càlida, preludi d'un estiu que podria ser fins i tot més extrem que els anteriors.

El jove assegura que, si els seus pronòstics es compleixen, la primavera de 2025 estarà dominada per temperatures elevades que s'aniran intensificant amb el pas de les setmanes. De cara a l'estiu, Jorge Rey alerta de la possibilitat d'onades de calor especialment intenses. Juny, en concret, podria superar els valors tèrmics registrats en el mateix mes de 2024.

La influència del fenomen de 'El Niño'

Una de les claus de les seves previsions és la influència del fenomen de 'El Niño', que, segons Jorge Rey, està tenint un impacte notable en el comportament atmosfèric global. Aquest fenomen climàtic es caracteritza per l'escalfament anòmal de les aigües de l'oceà Pacífic, el que altera els patrons meteorològics en diferents parts del món.

En el cas d'Espanya, podria estar intensificant la calor, accelerant la transició de la primavera a un estiu més extrem. El jove meteoròleg llança una advertència clara: l'estiu de 2025 podria portar temperatures "molt per sobre del normal". Així, el que semblava una primavera incerta a causa de la inestabilitat, es perfila com l'avantsala d'una temporada estival marcada per la calor extrema.

Amb aquest escenari, Jorge Rey convida la ciutadania a preparar-se per afrontar un període de temperatures elevades. I és que resulta fonamental adoptar mesures preventives davant les possibles onades de calor. El seu pronòstic, sens dubte, suposa un gerro d'aigua freda per a aquells que esperaven un respir tèrmic en els pròxims mesos.