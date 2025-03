Gerro d'aigua freda a Espanya: Jorge Rey alerta del que podria arribar aquesta setmana

Espanya ha passat un cap de setmana marcat per la borrasca Jana, que ha deixat pluges intenses, fortes ratxes de vent i neu en diferents zones del país. I avui els efectes d'aquest fenomen encara es deixen notar en diverses regions. No obstant això, Jorge Rey ja ha posat el focus en el que passarà durant els pròxims dies.

Lluny de portar calma després del seu pas, l'adeu de la borrasca Jana dona pas a una setmana marcada per la inestabilitat. Jorge Rey ha llançat un avís que ha suposat un gerro d'aigua freda per a aquells que esperaven un canvi de temps. Segons les previsions del jove, les pluges, el vent i el fred continuaran sent els protagonistes durant els pròxims dies.

Jorge Rey alerta de l'arribada d'un nou front aquesta mateixa setmana

Les precipitacions de la borrasca Jana s'aniran debilitant al llarg del dia d'avui, tot i que encara afectaran diverses zones. Segons Jorge Rey, avui “les pluges arribaran sobretot al centre i sud-oest peninsular”, assolint punts del Cantàbric i del Llevant, encara que amb menys intensitat.

A Canàries, el temps millorarà lleugerament amb pluges molt febles. No obstant això, dimarts començarà a gestar-se un canvi important. “Comença a aparèixer molt de moviment per l'Atlàntic”, ha advertit el meteoròleg, la qual cosa anticipa un nou episodi d'inestabilitat.

De cara al dimecres, el pronòstic de Jorge Rey és clar: un nou front prendrà protagonisme. “El dimecres ja començarà a endinsar-se per Espanya”, ha assegurat. Això donarà lloc a un augment de les precipitacions en diverses comunitats i un increment notable del vent.

Les zones més afectades per aquestes pluges seran la meitat oest i el sud del país, on els acumulats podrien ser considerables. A més, al Mediterrani i Balears es preveu un repunt de les precipitacions a mesura que avanci la jornada.

El fred tornarà amb força a finals de setmana, segons Jorge Rey

Un dels punts clau d'aquest nou front serà la baixada de temperatures. Jorge Rey també ha explicat que aquesta disminució “el dijous s'instaurarà sobre Espanya, possibilitant a poc a poc també aquesta arribada de vents del nord”.

Segons les previsions del jove, els termòmetres podrien descendir de manera significativa. I això es donaria per “l'entrada de freds polars, sobretot de cara al divendres i el dissabte”, ha assenyalat Jorge Rey. Aquest canvi podria portar nevades a cotes baixes en algunes províncies.

Malgrat que encara és aviat per determinar amb exactitud quines zones veuran neu, es preveu que les regions més afectades siguin les del nord i el centre d'Espanya. Les majors acumulacions podrien donar-se al nord de Castella i Lleó, amb especial incidència a Lleó i Valladolid. El País Basc, els Pirineus, i algunes zones de Sòria i Conca també podrien veure neu, igual que la serra de Madrid i a Granada.

Encara que l'evolució del front encara està per confirmar, Jorge Rey ha insistit que la tendència és clara. “L'obertura de les portes a l'Atlàntic amb borrasques que la setmana que ve continuaran arribant amb molta força”, ha comentat.

Aquest nou episodi d'inestabilitat podria prolongar-se durant diversos dies. En qualsevol cas, els models meteorològics continuaran actualitzant-se i en els pròxims dies es podrà concretar amb major precisió com afectarà aquest canvi de temps a cada regió.