'Si us plau...': Avís urgent de l'AEMET en ple temporal de pluges i tempestes

Les estafes estan a l'ordre del dia i qualsevol àmbit de la vida és ideal per intentar colar-ne alguna. En aquest cas, per inversemblant que sembli, l'AEMET ha informat d'alguna cosa que no té a veure amb el temps. Els meteoròlegs han encès les alertes després d'arribar a les seves mans un fals missatge amb el qual no tenen res a veure.

L'AEMET ha alertat de l'arribada de missatges de text amb els quals intenten estafar a molts. En el text es pot llegir que "es preveu una tempesta severa a la teva regió". A la qual cosa segueix escrivint: "Prepareu-vos i mantingueu-vos a resguard".

Per últim, demana descarregar-se una aplicació mòbil per estar més informat sobre el succés que suposadament s'acosta. I aquí està l'estafa i l'avís dels meteoròlegs. "Si us plau, si rebeu un missatge semblant a aquest, poseu per aquí la captura", avisen.

L'AEMET alerta dels intents d'estafa aquests dies

És fàcil que, en el context meteorològic actual, algunes persones puguin caure en el parany del missatge. Aquests dies en moltes zones d'Espanya ha plogut o plourà amb intensitat. Però és precisament en moments així quan resulta fonamental tenir molta cura amb el que fem.

"No descarregueu ni cliqueu sobre els enllaços", ha estat la petició de l'AEMET, qui ha demanat "crear espais segurs d'informació". Per això, és important saber que qualsevol mena de missatge similar a aquest pot ser una estafa.

Des de l'AEMET no han ofert més detalls, però és probable que els estafadors ens demanin dades personals, per després robar-nos. Si vols saber l'estat del temps i la predicció per a les pròximes hores, ja existeixen canals oficials per a això. Et pots informar en els perfils oficials de l'AEMET o, directament, en la seva web.

El mal temps serveix d'oportunitat als estafadors

No és casual que els estafadors aprofitin l'arribada de temporals per emetre aquest tipus de falsos avisos. Si alguna cosa hem tingut i seguim tenint aquests dies és un temps inestable, amb pluges intenses i risc d'inundació. Quan es donen aquest tipus de situacions, ens tornem més sensibles i estem més disposats a clicar en segons quins enllaços.

No obstant això, és bo saber que cap organisme oficial et demanarà les teves dades personals. És fàcil buscar informació sobre el temps i, en cas de rebre alertes, aquestes sempre arriben per molts mitjans. El missatge de l'AEMET és més que clar: no facis cas de res que et faci sospitar.