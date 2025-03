‘Fins a 100 l/m²’: Alerta per fortes pluges a Catalunya durant les pròximes hores

El temps a Catalunya estarà marcat per un episodi de pluges intenses que tindran lloc durant les pròximes hores. La borrasca Jana, amb el seu potent sistema frontal, portarà precipitacions abundants i un augment del vent. Les autoritats han emès avisos per acumulacions que poden superar els 100 litres per metre quadrat en algunes comarques.

No és habitual que els fronts atlàntics arribin amb tanta força al Mediterrani. Tanmateix, en aquesta ocasió, la borrasca Jana mantindrà la seva estructura, afectant tot Catalunya. El Meteocat ja ha activat avisos per acumulacions significatives en diverses zones del territori.

S'espera que el front avanci de sud-oest a nord-est, arribant a Catalunya durant la matinada. En comarques com el Solsonès, el Berguedà i el Ripollès, els registres poden ser excepcionals, superant els 100 l/m² en 24 hores.

Una matinada marcada per la pluja a Catalunya

El front fred arribarà, en primer lloc, a l'interior de Lleida, avançant cap al litoral amb pluges generalitzades. De fet, s'esperen acumulacions de 10 a 15 l/m² a la major part del territori. Unes precipitacions que poden arribar fins als 50 l/m² al Pirineu i a Lleida.

Les tempestes podrien acompanyar l'arribada del front, especialment a les zones on el contrast tèrmic sigui més fort. No obstant això, cal destacar que al sud de Tarragona les pluges seran molt més febles.

Les pluges d'aquesta matinada a Catalunya podrien generar problemes puntuals d'inundacions, especialment en zones urbanes amb drenatge deficient. Les acumulacions més preocupants es donaran al Prepirineu, amb valors que poden assolir els 100 l/m².

Aquestes són les zones de màxim risc segons el Meteocat

Tota Catalunya es troba en alerta, però algunes zones presenten un risc especialment alt de pluges torrencials. Segons els avisos emesos pel Meteocat, les comarques del Solsonès, el Berguedà i també el Ripollès podrien assolir acumulacions de fins a 100 l/m² en només 24 hores. Una situació que pot donar-se especialment durant la primera meitat del dia.

A més, hi ha risc alt de pluges intenses al litoral central i sud. En comarques com el Tarragonès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès i Baix Maresme, la precipitació podria assolir els 20 l/m² en només una hora. Una situació que podria provocar possibles problemes d'inundacions.

Però no només la pluja serà protagonista. La cota de neu baixarà fins als 1300 metres, deixant acumulacions importants al Pirineu. Per sobre dels 2200 metres, s'esperen gruixos de fins a 40 centímetres.

D'altra banda, el vent bufarà amb força, especialment a l'Empordà i als cims del Pirineu. Les ratxes podrien superar els 90 km/h, complicant encara més la situació meteorològica. A més, a la costa de Girona, les onades podrien assolir els 3 o 4 metres.

Malgrat la inestabilitat de la matinada, la situació canviarà al llarg del dia. Les pluges perdran intensitat durant el matí i cessaran completament a la tarda. A partir d'aquest moment, s'obriran clarianes, amb temperatures que assoliran els 16 °C a les capitals catalanes.