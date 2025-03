Gir de 180º amb la pluja avui a Catalunya: El Meteocat llança un avís d'última hora

Catalunya ha viscut un cap de setmana passat per aigua. La borrasca Jana ha deixat acumulacions de pluja molt significatives, amb registres que han superat els 60 litres per metre quadrat en algunes localitats. Les comarques del Ripollès, el Berguedà i el Solsonès han estat de les més afectades, unes zones que tenien alertes meteorològiques activades des de divendres.

A més, el litoral de l'Empordà també ha patit els efectes del temporal, amb avisos per mala mar i onatge intens. Durant la matinada d'aquest diumenge, l'acumulació de precipitacions ha provocat un augment preocupant en el cabal de diversos rius catalans. Un fet que ha portat Protecció Civil a demanar màxima precaució.

Adeu a les fortes pluges en gran part de Catalunya

Després del temporal que ha colpejat amb força aquesta matinada, el Meteocat ha anunciat un gir inesperat en la previsió meteorològica per avui. Les pluges donaran una treva en moltes zones del territori, amb l'arribada de clarianes durante les pròximes hores del dia. No obstant això, la inestabilitat continuarà present en algunes comarques, especialment al nord-est i al sud de Catalunya.

El dia ha començat amb ruixats al quadrant nord-est, afectant el Ripollès, la Cerdanya i l'Alt Empordà. Aquestes pluges han estat d'intensitat feble o moderada, però no s'espera que acumulin grans quantitats de precipitació.

Avui, amb el pas de les hores, les pluges es desplaçaran cap al sud, afectant zones com Tortosa i comarques del Prepirineu com la Noguera. També podrien registrar-se precipitacions disperses en punts de Lleida i algunes àrees del litoral central, com el Vallès o el Baix Llobregat. No obstant això, no seran molt abundants.

Al Pirineu oriental, les precipitacions seran en forma de neu en cotes superiors als 1600 metres. Pel que fa a les temperatures, s'espera un lleuger descens al final del dia. Les mínimes seran més baixes a l'interior i tindran valors una mica més suaus a la costa.

El cel estarà marcat per l'alternança de núvols i clarianes, amb major nuvolositat a les comarques afectades per la pluja. Tot i que el panorama millora en comparació amb la jornada anterior, la inestabilitat continua present. No obstant això, les precipitacions fortes ja han dit adeu al territori i el Meteocat no té cap alerta activa per pluja.

Per la seva banda, Protecció Civil de Catalunya ha llançat una alerta arran de l'acumulació d'aigua per les pluges de les últimes hores. Les grans precipitacions han incrementat el cabal dels rius i demanen precaució en zones properes. S'ha registrat un increment del cabal del Fluvià a Esponellà i Serinyà, del Ter a les Masies de Roda i Torelló.

Precaució al litoral pel temporal marítim

El temporal marítim és un dels principals protagonistes de la jornada. A la Costa Brava s'esperen onades de fins a 4 o 5 metres d'alçada, mentre que a la resta del litoral oscil·laran entre els 2 i 4 metres. Es recomana precaució a les zones més exposades al vent i evitar apropar-se a espigons o àrees amb fort onatge.

Així doncs, Catalunya deixa enrere les pluges intenses i entra en una jornada de transició amb cels variables i ruixats aïllats. Tot i que la inestabilitat encara persisteix en algunes zones, el pitjor episodi del temporal ja ha passat. Amb l'absència d'alertes actives per pluja, la situació millora, tot i que es manté la precaució al litoral pel fort onatge.