Gerra d’aigua freda dels meteoròlegs sobre la calor a Catalunya: 'Serà un agost…'
Els models meteorològics ja donen pistes sobre què passarà amb la calor a Catalunya i no són bones notícies
La primera setmana d'agost ha començat amb un ambient asfixiant. Les altes temperatures, tant de dia com de nit, han fet impossible agafar el son per a molts a Espanya i també a Catalunya. L'onada de calor ha pres protagonisme des del primer dia del mes, i la veritat és que no té intenció de marxar immediatament.
Tanmateix, la previsió a mitjà termini no porta millors notícies. Segons apunten els meteoròlegs, l'agost serà un mes dominat per la calor persistent, fins i tot més enllà de l'episodi actual. I el que els models avancen per a les pròximes setmanes no deixa lloc a l'optimisme.
Un agost més càlid del normal, segons els models europeus
Les últimes actualitzacions dels models meteorològics coincideixen que la calor serà protagonista. Especialment el model europeu, que dibuixa un panorama clar. Serà "un agost càlid", més de l'habitual, amb temperatures situades entre 0,5 i 1 grau per sobre de la mitjana climàtica.
Aquest increment pot semblar insignificant, però a la pràctica, significa més nits tropicals i dies de màximes que fregaran o superaran els 35 ºC en zones de l'interior. Les costes, encara que lleugerament més suaus, també patiran les conseqüències de la humitat acumulada.
Pel que fa a les pluges, el litoral català podria veure algun episodi de precipitació per sobre del normal. Aquest excés, segons els experts, estaria lligat a situacions de vents de llevant, que solen arrossegar humitat cap a la franja costanera. Per contra, al Pirineu la situació es presenta més seca, deixant les comarques de muntanya amb dèficits hídrics preocupants.
Davant la previsió del model europeu, el model americà ofereix una visió una mica més continguda. Segons els seus mapes, les temperatures d'agost es mourien en valors propers a la mitjana, sense desviacions significatives cap a la calor extrema. Tanmateix, els meteoròlegs recorden que, encara que no es reflecteixin anomalies tèrmiques acusades, la tònica seguiria sent de temps estable i calorós.
El motiu d'aquest domini de la calor és en la configuració atmosfèrica prevista per a les pròximes setmanes. L'anticicló de les Açores es mantindrà ferm i ben ancorat a l'oest de la península Ibèrica. La seva influència estendrà una potent falca anticiclònica sobre Catalunya, bloquejant l'arribada de borrasques atlàntiques i deixant bona part del territori sense pluges destacables.
Aquest bloqueig atlàntic serà especialment persistent durant la primera quinzena d'agost. Només el Pirineu, per la seva orografia, podria rebre algunes precipitacions febles i disperses. Per a la resta, l'estabilitat serà la norma, amb cels serens i un ambient cada cop més sec.
Hi haurà canvis a partir de la segona quinzena?
Encara que les previsions a llarg termini sempre cal agafar-les amb cautela, alguns models apunten a un possible gir de guió a la segona meitat. Es podria produir un debilitament de l'anticicló i la irrupció de patrons més dinàmics, amb opcions de precipitacions en zones que fins ara no veuran ni una gota.
Tanmateix, els experts adverteixen que, de moment, aquesta possibilitat no és més que una tendència. El que sí que és segur és que les pròximes dues setmanes estaran marcades per la continuïtat de la calor i l'absència de pluges significatives a la major part de Catalunya.
La conclusió és clara. L'onada de calor amb què ha començat l'agost és només l'inici d'un mes que promet ser llarg i exigent. Les nits tropicals seguiran restant hores de descans i la calor diürna estrenyerà amb força, amb el litoral com a únic respir a base de brises marines, quan n'hi hagi.
