'Perill important': l'AEMET, obligada a emetre un avís urgent a 7 comunitats

La setmana comença amb una situació meteorològica preocupant a bona part d'Espanya. Després d'una jornada de dilluns marcada per la calor a àmplies regions, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) avisa del que passarà avui. I és que la situació de temperatures altes empitjora i s'estén a bona part del país.

De fet, ja hi ha nombrosos avisos per temperatures màximes per a aquest dimarts, 5 d'agost. Un total de 33 províncies estan sota avís per calor, i en set comunitats autònomes el nivell d'alerta arriba a la categoria de "perill important".

Les comunitats més afectades per aquesta situació són Andalusia, Extremadura, Castella-la Manxa i punts del sud de Castella i Lleó. També hi ha avisos taronja a la Comunitat de Madrid, Catalunya i fins i tot a Galícia. En aquestes regions, les temperatures pujaran fins a valors extrems, amb màximes molt altes per a l'època.

Els meteoròlegs alerten sobre les temperatures altes d'avui

Dimarts podria ser un dels dies més durs d'aquest episodi de calor. Als valls del Guadalquivir i del Guadiana, s'espera superar els 42 graus, i no es descarta que en zones favorables s'arribi a fregar els 44 o 45 graus. També a àrees de l'oest d'Andalusia, Extremadura i Castella-la Manxa els termòmetres marcaran registres extrems.

Al nord, tot i que es preveuen descensos tèrmics, en punts del nord de Catalunya i sud de Galícia els termòmetres destacaran. Es preveu que s'assoleixin o superin els 37 graus. En aquest sentit, els punts més afectats per les temperatures altes són les depressions de l'Ebre, conca del Miño i zones baixes del nord.

La calor no té data exacta de comiat

Segons l'AEMET, masses d'aire molt càlides sobrevolaran la península durant diversos dies seguits. Aquestes tindran temperatures entre 5 i 10 graus superiors a la mitjana climàtica, mantenint l'onada de calor activa. L'episodi de temperatures altes, avisen els meteoròlegs, podria mantenir-se durant tota la setmana i, possiblement, alguns dies més.

Dimecres s'espera un lleu respir en alguns punts de l'interior peninsular, tot i que la calor seguirà sent intensa. Tanmateix, entre dijous i divendres, els termòmetres tornaran a pujar. En aquest cas, el nou repunt afectarà especialment el Cantàbric oriental i el sud-oest peninsular.

Canàries, en una altra dinàmica

A les Illes Canàries, les temperatures també estan en ascens, especialment al sud, est i oest. En zones de Gran Canària es podran assolir entre 33 i 36 graus. Això sí, cal assenyalar que, de moment, no es compleixen els criteris per parlar d'onada de calor a l'arxipèlag.

L'AEMET adverteix que aquesta situació de calor extrema requereix precaució. Les recomanacions són clares: evitar sortir a les hores centrals del dia, hidratar-se bé i prestar especial atenció a infants i gent gran. L'onada de calor segueix avançant, i el pitjor podria estar encara per arribar.